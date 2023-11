Tájékoztatók, képzések

– A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara önkéntes tagjai a kamaránk széles körű szolgáltatásait ingyenesen vagy jelentős kedvezménnyel vehetik igénybe. Kamaránk különféle szolgáltatásokat és kedvezményeket kínál az önkéntes tagjainak. Évente több mint 150 szakmai rendezvényt, tájékoztatót, képzést szervezünk. Aktuális problémák megoldásához kínálunk programokat, összefogjuk a képzési igényeket, továbbítjuk a döntéshozók felé. Újonnan regisztrált önkéntes tagjainknak egy alkalommal ingyenes bemutatkozási lehetőséget kínálunk a kéthetente kiküldött elektronikus hírlevelünkben és az évente harmincezer példányban megjelenő Kamarai Hírek kiadványunkban, valamint a közösségimédia-felületeinken. Beszámolunk tagjaink üzleti sikereiről, innovációs tevékenységéről, közérdekű kezdeményezéseiről. A munkaerőhiány mérséklése érdekében a régióban rendezett pályaválasztási kiállításokon évente két alkalommal ingyenes standmegjelenést biztosítunk. Amennyiben valamelyik önkéntes tagunknak igénye van rá, szakmai látogatásokat szervezünk a cégéhez a pályaválasztás előtt álló hatodik és hetedik osztályosok számára – sorolta Párkányiné dr. Csurka Edina, a vármegyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára, aki hozzátette: állandó ingyenes pályázati tanácsadással és Széchenyi-kártya-ügyintézéssel segítik tagjaikat a forrásszerzésben, legyen szó forgóeszközhitelről, kedvezményes beruházási hitelről és egyéb kedvező forrásokról.

Javaslattételi lehetőség

– Kamaránk helyi és országos szinten is folytat érdekképviseleti tevékenységet. Az önkéntes tagoknak lehetősége nyílik rajtunk keresztül országos szintű szakmai kollégiumokban javaslatokkal, véleménnyel fordulni a kormányzati döntéshozók felé. Székházunkban kedvezményesen biztosítunk helyszínt különféle rendezvények lebonyolításához. Egy százfős konferenciaterem és egy tizenkét fős meetingterem áll a vállalkozások rendelkezésére. A cégek akár nálunk is fogadhatják üzleti partnereiket, amennyiben a költséghatékonyság vagy más szempontok mindezt előnyössé teszik ezt számukra – mondta lapunknak Párkányiné dr. Csurka Edina, aki elmondta, az önkéntes tagságnak van egy minimális éves díja, ennek összege a cég éves árbevételétől is függ.



A vármegyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára hozzátette, regisztrálni a [email protected] vagy az [email protected] e-mail-címeken lehet, de telefonon (06-42-311-544) is adnak tájékoztatást a kamara munkatársai.

