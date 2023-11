Így jövőre életbe lépnek a jóváhagyott magyar Közös Agrárpolitika stratégiai tervben foglaltak.

A termelőknek ezért már a szigorúbb szabályok alapján kell megtervezniük a jövő évi vetést, amiben segítségükre lehet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által készített kiadvány (a www.nak.hu/kiadvanyok oldalon keresztül elérhető) is.

Aktuális információk

Elindultak az őszi vetések, és a legtöbb gazdaságban már formálódnak a jövő évi vetéstervek is. A termelők részéről a korábbiaknál is nagyobb körültekintést igényel ez a feladat, hiszen a jövő évtől életbe lépnek az új Közös Agrárpolitika vetésváltásra és a biológiai sokféleség megőrzésére – köztük az ugaroltatásra – vonatkozó rendeletei – hívja fel a gazdálkodók figyelmét lapunkon keresztül Rácz Imre.

– Annak érdekében, hogy a termelők könnyebben eligazodjanak az új támogatási szabályok között, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara korábban számos kiadványt készített, ezek egyike a feltételesség részleteit ismerteti. A tájékoztató kiadványt ugyan már a 2023-as egységes kérelembenyújtási időszak előtt megismerhették az érintettek, azonban most lettek igazán aktuálisak a benne található információk. Az őszi és a jövő évi vetésszerkezetek tervezésénél komoly segítséget jelenthet a termelőknek a kiadvány, amely a feltételesség összes elemére kiterjed – mondta el lapunknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke.

Kép: A gazdálkodóknak érdemes áttanulmányozniuk a kamara kiadványát | Illusztráció: MW-Archív