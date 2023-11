Ahogyan arról lapunk korábban már beszámolt, új művelődési központ épül fel Nagykállóban. A Kállai Kettős Rendezvény és Konferenciaközpont kivitelezési szerződését a napokban írták alá.

A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program plusz sikeres pályázatának köszönhetően az állam mintegy 1 milliárd forintos támogatásával, a város önerejével kiegészülve épülhet fel a komplexum

Fotó: Bakos Zsolt

Többfunkciós épület

Az 1500 négyzetméteres épület minden dimenziójában nagyobb lesz a korábbinál, tágas színháztermet terveztek bele, s ami még lényeges: a közönségnek szánt tér befogadóképességre is megnő. A kívül-belül 21. századi épület tervezésekor nem feledkeztek meg a helyi együttesekről sem, olyan próbatermet és tánctermet alakítanak ki benne, ahol a helyi művészeti együttesek gyakorolni tudnak, ahol próbálhatnak.

Fotó: Bakos Zsolt

Mint azt korábban a város polgármestere Horváth Tibor elmondta: a rendezvényközpont fenntartója az önkormányzat lesz, így a rezsi költségekre is gondoltak. Ma már nem épülhet meg úgy középület, hogy nem képes megújuló energiát is hasznosítani, az új intézményt napelemmel, hőszivattyúval látják el. A szerdai aláíráson részt vett a térség országgyűlési képviselője dr. Simon Miklós is, aki örömét fejezte ki és gratulált az új kulturális -és rendezvényközponthoz.