A munkácsi karitász csoportnak gyűjtött „angyalbatyukat” (benne csokival, cukorkával és ehhez hasonló finomságokkal) és pénzadományt a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola. Az átadóünnepséget pénteken délelőtt tartották az oktatási intézmény kápolnájában.

Tormássiné Kapitány Ágotha intézményvezetőlapunknak elmondta, az adventi időszakban évek óta gyűjtenek adományokat, de amióta kitört az orosz-ukrán háború, a gyűjtés és az adományozás átnyúlik a határ túloldalára is. Az intézményvezető hozzátette, a legutóbbi jótékonysági koncertjük bevételét is erre a célra fordítják, így közel ötszázezer forinttal tudják segíteni a munkácsi karitász munkáját. Megtudtuk, közel 30 kárpátaljai diák jár hozzájuk, ők azóta iratkoztak be, amióta kitört a háború.