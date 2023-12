– A városvezetés még 2006-ban határozta el, hogy nagyszabású főtérfejlesztésbe kezd, és bár azóta sokat léptünk előre, még mindig bőven van teendőnk – árulta el Nagy Lajos, Baktalórántháza polgármestere pénteken, a gazdaságélénkítő és rekreációs fejlesztésről szóló sajtótájékoztatón. A város főtere az elmúlt években óriási fejlődésen esett át, s így ma már egy modern kisváros arculatát láthatja a lakosság és az oda látogatók. A kitűzött céloknak azonban még nem értek a végére, és további nagyszabású beruházásokat jelentettek be pénteken.

Összetett beruházás

– A korszerűsítéseknek köszönhetően olyan városközpontot alakítunk ki, amely méltó egy 21. századi, modern kisvároshoz. A sok éves célokba illeszkedik az Élhető Város Program is, melynek célja a város általános környezeti állapotának javítása, továbbá a vármegye gazdaságfejlesztési céljaihoz is hozzájárulunk. A fenntartható fejlődés, a környezetszennyezés negatív hatásainak minimalizálása, illetve a település lakóinak életminőség-javítása is terveink között szerepel, s e projekt révén ezen az úton is jól haladhatunk majd – fejtette ki Nagy Lajos polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy ez a sok elemből álló, rendkívül összetett program, melyre mintegy 411 millió forintot fordíthat Baktalórántháza.