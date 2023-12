A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2021-ben elindította a "Bridge to Benefits – Mesterkurzus felelős vállalkozásokért" innovatív képzési programot, amelynek elsődleges célja, hogy gyakorlati képzéssel fejlessze a kkv-szektorban a környezeti vagy társadalmi szempontból is hasznos, fenntartható üzleti tevékenységet a különféle vállalatok és a civil szervezetek körében. A program 2024-ben folytatódik, a program területi promóciójához pedig a Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara is csatlakozott. Párkányiné dr. Csurka Edina, a szervezet főtitkára arra biztatja a régió vállalkozóit, hogy minél többen csatlakozzanak a programhoz. A jelentkezés részletei a szabkam.hu oldalon megtalálhatóak. Hozzátette, a kamara a program részeként a napokban Nyíregyházán rendezett egy másfél napos konferenciát, melyen a részt vevő cégvezetők elhatározták, a jövőben szakértők segítségével erősíteni fogják a „jövőállóságukat”, és beépítik üzleti működésükbe a fenntarthatósági szempontokat.