“Ságvári kertváros kedvelt részén eladásra kínálok egy 375 ös Ytong-ból,2005 ben épült családi házat mely 869 nm -es ősfás,gyönyörű parkosított telken fekszik.Az ingatlan belső elrendezését tekintve 4 hálószoba és nappali-konyha kialakítású,mind a két szinten fürdőszobával rendelkezik.Az alsó szinten nappali ,20 nm-es fedett terasz ,2 hálószoba,fürdőszoba,fenti szinten társalgó,2 hálószoba illetve fürdőszoba kaptak helyet.A parkosított telken 35 nm -es 2 állásos garázs illetve 54 nm.-es 3 részből álló melléképület - szauna,konyha étkező,barkácsműhely- is helyet kaptak,a melléképület is fűthető,kiválóan alkalmas baráti összekövetelek lebonyolítására is.Az elektromos mozgatású kapuk ,garázsajtók minőségi aranytölgy hörmann termékek.A családi ház komfortját minőségi gree klímaberendezések,riasztó-kamerarendszer is emeli.Az otthon melegéről modern cirko gázkazán padlófűtéssel illetve hangulatos kandalló biztosítja.Az ingatlan az időtlen ,klasszikus értékeket kedvelőknek kiváló otthon lehet.Tehermentesen azonnal birtokba vehető!.”[...]

További lehetőségekért keresse fel az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.