A Kelet-Magyarország napilap, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közös rendezvénye néhány perce kezdődött el Nyíregyházán, a Hotel Koronában. A nap folyamán kiderül, a szakmai zsűri az idén kinek ítélte oda a Gazdasági díjat. A rendezvényre meghívást kapott dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár is, aki az elmúlt időszak gazdasági eredményeit a munkaerő-piaci helyzeten keresztül világítja majd meg. Ezen kívül is lesznek még gazdasági előadások, elemzések, a rendezvényen pedig bemutatjuk az idei TOP 100 Magazinunkat is.

Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke az előadásának elején a vármegyei önkormányzat munkájának átszervezéséről beszélt. Visszaemlékezett arra az időszakra, mikor a különféle intézmények fenntartása is hozzájuk tartozott, most azonban a területfejlesztés került a fókuszukba, illetve a határ menti együttműködések, programok koordinálására koncentrálnak. Példaként egy Kárpátalján épülő hulladéklerakót említett, melynek köszönhetően csökkenhet a Tisza hulladékterhelése.

Az elnök hozzátette, jelenleg a TOP Plusz programok tervezése, programozása ad nekik munkát, az új időszakban pedig új programok megjelenése várható.

Seszták Oszkár szerint az új forráskeret megközelíti majd a 167 milliárd forintot, ebben benne van a vármegyeszékhely fejlesztésére fordítható támogatási összeg is.

– Az egy főre jutó összeget, valamint a támogatási összeg nagyságát tekintve országos szinten a második helyen vagyunk ezzel a 167 milliárdos forráskerettel. A területfejlesztés jelenti a fókuszt, de itt ki kell emelnem, nekünk nem Budapestet kell megelőzni, hanem magunkhoz, az előbbi évekhez kell mérnünk a fejlődést – fogalmazott a vármegyei közgyűlés elnöke.