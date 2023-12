Lassan negyed évszázada már, hogy az esztendő végéhez közeledve a Kelet-Magyarország külön összeállításban mutatta be megyénk gazdasági életének előző évi legfontosabb eseményeit. A kezdeményezés szép hagyománnyá vált, és az elemzésekkel, adatokkal azóta küllemében és tartalmában is exkluzív magazint töltünk meg, köszönhetően annak az együttműködésnek, amely az adóhatóság és az iparkamara bekapcsolódásával alakult ki e program fölött. Van már mód nosztalgiával visszatekinteni az eltelt időre, többek között azért is, mert ezen idő alatt egy új generáció is felnőtt az üzleti életben. Több sikeres családi vállalkozást láthatunk, ahol az alapítók ma már a gyermekeikkel együtt dolgoznak, vezetik a céget, a fiatalok részben vagy már teljes egészében átvették a stafétabotot.

Jóleső érzés ez a folytonosság, mert az a helyzet, hogy az elmúlt néhány évben át kellett értékelnünk néhány dolgot, amelyeket kezdtünk természetesnek, adottnak hinni. Ilyen a béke, amelyről látjuk, milyen törékeny, és látjuk, milyen szerencsések lehetünk mi, akik békében élhetjük hétköznapjainkat. Ez persze nem szerencse kérdése, ezért nagyon is keményen kell dolgoznia a nagypolitikának, megfeszített erővel küzd a támogatói háttér biztosításáért az államigazgatás és önkormányzat helyi intézményrendszere, mint ahogy a gazdasági élet szereplői is sokkal keményebben birkóznak a sikerért.

A pandémia, majd a háború okozta krízis soha nem látott kihívások elé állította a munkaadókat és a munkavállalókat egyaránt. A TOP 100 hagyományában is törést okozott, 2020-ban nem tudtuk megtartani a rendezvényünket, és aggódva figyeltük a fejleményeket, hogy vajon megússzuk-e egy év kihagyással. Annál nagyobb örömmel folytattuk a munkát, és készítettük el idén is a magazint. Öröm az is, hogy a TOP 100-as partnerek hívó szavára ismét a gazdasági életünk reprezentánsai előtt mutathattuk be ezt a kiadványt, amely tiszteletet parancsoló eredményekről ad számot. Bizonyítja vármegyénk cégeinek, vállalkozásainak stabilitását, fejlődő és megújulási képességét. A számok érzékeltetik, hogy sikeresen dacolnak járvány és háború okozta válságokkal, a kihívások közepette is bővülnek, fejlesztenek, hosszú távra terveznek, megtartják a munkaerőt, a piacot és az üzleti kapcsolataikat. Hatékonyan használják fel saját tőkéjüket és támaszkodnak kormányzati forrásokra, ha a munkahelyek megőrzéséről, újak teremtéséről, a technológia korszerűsítéséről, vagy éppen képzésről van szó. Jó erre visszatekinteni.