Az automatizáció egy óriási jelenség, ami jó ideje elindult a világban, a technológia fejlődése nagyon sok szakmát érint. Már a gyártási gépsorok is egyre automatizáltabbak, kevesebb kézi erőre lesz szükség. Az új technológiák és az automatizálás várhatóan egymillió munkahelyet érintenek 2030-ig Magyarországon egy nemzetközi tanácsadó cég szerint, minden negyedik munkakör részben vagy akár teljesen kiváltható lesz technikailag. Kokkonen Mónikával, az INT-Solution Kft. régióvezetője elmondta, hogy azokat érinti a változás leginkább, akik olyan munkát végeznek, amely ismétlődő elemekből áll, ezért könnyen algoritmizálható. Ha ilyen területen dolgozik valaki, akkor itt az ideje elgondolkodni azon, hogyan képzeli a jövőjét, bizonyos feladatokat ugyanis lehet, hogy meg kell majd osztania egy új, nem humán csapattaggal, vagy akár teljesen át kell adnia neki.

– Szellemi tevékenységek esetében elsősorban a háttérirodai munkák, például az adatgyűjtés, az adatrögzítés, a könyvelés területén készülhetünk változásokra, de kiskereskedelem is egyre inkább elmozdul az önkiszolgálás felé, ezt mindannyian tapasztalhatjuk a vásárlásaink során. A mesterséges intelligencia alapú technológia bevezetése, amely már a világjárvány előtt és alatt is felgyorsult, potenciálisan egy teljesen új átalakulási hullámot jelent. Az Open AI és ChatGPT megjelenésével hirtelen egy olyan világban találtuk magunkat, melyet jórészt eddig a sci-fi filmvásznakról ismertünk. Egyes munkavállalókra jobban, másokra kevésbé hatnak ezek a dinamikus kihívások, érinti majd a jogi munkát, az újságírást és akár a kutatást is – részletezte a munkaőrpiaci szakember, és megjegyezte: egyes kreatív területek is kihívás elé nézhetnek, ugyanis az algoritmus képes kreatív szövegeket vagy művészeti alkotásokat is gyártani. Kifejtette azt is, hogy nemcsak megszűnnek vagy drasztikusan átalakulnak szakmák, hanem folyamatosan újak is születnek.

Állandó tanulás

– Egészen biztosan többször fogunk váltani nemcsak munkahelyet, hanem nagyobb ívű karriert is. Várhatóan nyolcszáz új szakmai terület jelenik meg 2030-ig a globális munkaerőpiacon. Az információs technológia az egyik fő terület, ahol a műszaki érdeklődésűek, mérnökök, adatbányászok, adatelemzők, IT-szakemberek megtalálhatják a számításaikat. Az időskori gondozás és az egészségügy a hosszabb élettartam és a népesség elöregedése miatt szintén olyan terület, ahol több orvosra, ápolóra és egészségügyi kisegítőre számítanak majd. A megújuló energia hasznosítása és a környezetvédelem is bővülő területek lesznek. És elképzelhető, hogy lesznek olyan foglalkozási területek, amelyek ma még furcsának tűnhetnek, de holnap talán már valósággá válnak: az ételnyomtatás vagy az emberi szervek, például a májszövet nyomtatása, tehát a hosszúra nyúló életünk alatt sok területen próbálhatjuk ki magunkat – fogalmazott a szakember.

Bátorság és önismeret

Az „egy szakmából, egy munkahelyről nyugdíjba” -képlet már ma is eltűnőben van, jellemzővé vált, főleg a fiatalabbak körében, hogy 3-5 évente munkahelyet váltanak, szeretnék önmagukat megvalósítani és keresik a kihívásokat. – Az idősebb korosztály lojálisabb, hosszabban elköteleződnek a munkahelyek iránt, ezért érdemes most is őket megbecsülni. A jövőben elképzelhető, hogy egy élet alatt több szakmát is tanulnunk kell, akár több teljes karriert is befuthatunk, de ehhez bátorság és önismeret kell, hogy tudjam azt hogy miben vagyok jó, hova tudok átnyergelni, ha szükséges. Az állandó alkalmazkodási szükséglet érthető módon sokakban félelmeket kelthet. Szorongás helyett azonban érdemes inkább azon gondolkodni, hogy vajon mennyire érintenek bennünket majd ezek a változások, így fel tudunk készülni rájuk – mondta Kokkonen Mónika, és azt ajánlotta, hogy célravezető folyamatosan tájékozódni a szakmai trendekről, technológiai változásokról. Másrészről fontos, hogy ismerjük magunkat: tudjuk azt, milyen adottságokkal, képességekkel és általános készségekkel rendelkezünk. Trenírozzuk ezeket, fejlesszük magunkat, és ha így teszünk, akkor olyan erősségekre tehetünk szert, amelyekkel akár teljesen új szakmai területeken is értéket tudunk teremteni. Az egyetlen túlélési lehetőség, az állandó tanulás lesz.