20230829 Mátészalka MOM Zrt. Fejlesztés A vízmérőeszköz-gyártás egyik piacvezető vállalkozása, a mátészalkai székhelyű MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság az elmúlt három évben több mint 1,8 milliárd forint értékű beruházást hajtott végre. A cég a napokban átadott egy kétezer négyzetméteres raktárépületet is azon túl, hogy uniós és hazai forrásoknak köszönhetően új fröccsöntő gépeket, CNC megmunkáló gépet és egy festőkemencét is beszereztek, illetve egy eddig használaton kívüli épületet is felújítottak. Fotó: Pusztai Sándor PS Kelet Magyarország KM A képen: Regis Pierre Metens vezérigazgató