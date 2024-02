A Centrál Hotelben megtartott szerda esti rendezvényen dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője Dömötör Csaba parlamenti államtitkárral beszélgetett a napi aktuálpolitikáról.

– Az elmúlt 10 év egy komoly gazdasági fejlődést hozott Magyarországon, amit valamelyest megtört a koronavírus és a háború – fogalmazott Dömötör Csaba.

Az államtitkár az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban elmondta, az uniós szankciók nem működnek, ezzel párhuzamosan pedig az amerikai cseppfolyós gáz megvásárlása sem tesz jót Európának. Hozzátette, a német gazdaság gyengülése senkinek sem tesz jót, köztük hazánknak sem. Dr. Vinnai Győző megjegyezte, a németországi Boysen beruházása éppen Nyíregyházát érinti, ez szolgálná ki a Debrecenben épülő BMW-gyárat.

Dömötör Csaba az inflációval kapcsolatban elmondta, sajnos minél közelebb vagyunk a háborús zónához, a pénzromlás mértéke annál nagyobb. Az államtitkár elmondta, az akkumulátorgyárakra nem egyfajta szitokszóként kell tekinteni, hiszen maga az Európai Unió vezetői jelentették be, hogy 2035-től csak nem hagyományos meghajtású autókat lehet majd gyártani az unióban. A gyermekvédelmi rendszer megerősítéséről Dömötör Csaba és dr. Vinnai Győző is hasonlóképpen vélekedett. Mindkettejük szerint ezen a téren nincs mérlegelési élérhetőség, nincs semmilyen fajta kegyelem, csakis a zéró tolerancia lehet az elfogadható.

– A családok és a gyerekek védelme a kormány stratégiai sarokpontja, alapja – emelte ki az államtitkár, hozzátéve, hogy a kegyelmi döntésről ő is csak a sajtóból értesült, és azóta sem kaptak semmiféle magyarázatot az egész ügy hátteréről.

Dömötör Csaba elmondta, nem véletlen, hogy az Országgyűlés alkotmánymódosítási kérelemmel élt, és hogy elkezdődött a gyermekvédelmi rendszer vezetőinek teljes átvilágítása. A kormány azon dolgozik, hogy rendbe tegye ezt a területet is, a többi csak ellenzéki „pecsenyesütögetés”. A parlamenti államtitkár beszélt a háború negatív hatásairól, megemlítve Emmanuel Macron napokban tett kijelentését. Eszerint a francia elnök nem zárja ki, hogy nyugati csapatokat küldjenek Ukrajnába.

– Nem tudjuk, mikor lesz vége a háborúnak, nem hallani arról, hogy közelednének az álláspontok. Nem tudjuk, hogy az USA és Oroszország képviselői le fognak-e ülni egy asztalhoz. Ami biztos, hogy hazánk a béke pártján áll. Amiben tudtuk, tudjuk, segítjük, segítettük az ukrán menekültek mindennapjait. Csak egy példa: ezer magyarországi iskolában tanulnak ukrán diákok – fogalmazott a Centrál Hotelben Dömötör Csaba. A szerda esti beszélgetésen szóba került a foglalkoztatás és a munkahelyteremtés kérdése is. Abban mindkét politikus egyet értett, hogy Nyíregyháza munkanélküliségi rátája az országos átlag alatt van, a közfoglalkoztatottak száma is folyamatosan csökken, a miniszterelnök 2010-es kijelentése, miszerint 10 év alatt 1 millió munkahelyet hoznak majd létre, nem egy pusztába kiáltott szó volt.