Közös agrárfórumot szervezett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége (Magosz) Napkoron a Kerekerdő Turisztikai Központ rendezvényházban.

Egységes gazdálkodók

A vármegyei közgyűlés alelnöke szerint nagyon fontosak ezek az összejövetelek. Baracsi Endre köszönetet mondott a gazdáknak, hogy minden gond és probléma ellenére vármegyénkben is egységet mutatnak. A térség ország­gyűlési képviselője is szólt a gazdafórum résztvevőihez. Dr. Seszták Miklós emlékeztette a hallgatóságot a közelmúltbeli záhonyi gazdatüntetésre, amin a szabolcsi gazdák megmutatták erejüket.

– Legyen erőtök megélni a hétköznapok nehézségeit is. A csodákra még várni kell, de mindenkit közös együttműködésre hívunk – bizakodott dr. Seszták Miklós.

A köszöntők után Kaponyás László, a kormányhivatal agrár- és vidékfejlesztési főosztályának vezetője az agrártámogatások kifizetésének jogszabályi kereteiről, változásairól beszélt, majd Rácz Imre, a NAK vármegyei elnöke adott rövid agrárgazdasági helyzetelemzést.

– A nyugat-európai gazdademonstrációs hullám érzékelteti, hogy a mezőgazdaságból élők, a vidéki életmódhoz ragaszkodók olyan indulatokat tudnak kiváltani, ami miatt össze tudnak fogni közös érdekeik, szándékaik érvényesítése érdekében. Számunkra a magyar kormány tüntetés nélkül is biztosítja azokat a feltételeket, amelyekért a nyugati országok termelői sok esetben most vonultak csak az utcára – nyomatékosított Rácz Imre.

Nemzeti társfinanszírozás

A napkori gazdafórumon Győrffy Balázs, a NAK elnöke tartott tájékoztatót a Közös Agrárpolitika változásairól és a várható támogatások alakulásáról. Előadásában kiemelte: a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésének is köszönhetően az uniós Közös Agrárpolitika II. pillérében, a vidékfejlesztési támogatásoknál a korábbi 17,5 százalékról 80 százalékra növelte a kormány a nemzeti társfinanszírozást. Ez a történelmi forrásbővítés azt eredményezi, hogy 2027-ig 2900 milliárd forint jut a magyar vidék, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlesztésére.

Győrffy Balázs természetesen szólt az európai gazdatüntetésekről is. Szerinte ezek a megmozdulások is azt mutatják, hogy az EU agrárpolitikája egy zsákutca.

– Az Európában egyre erősödő gazdaellenes hangulatkeltés és a termelést ellehetetlenítő „sötétzöld” intézkedések is komoly szerepet játszottak abban, hogy szinte valamennyi EU-tagországban, így hazánkban is az utcára vonultak a gazdák – mondta a NAK elnöke, majd rátért a Közös Agrárpolitika (KAP) változásaira.

– Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája alapvetően megváltozott a mostani ciklusban. Az, hogy a KAP változik, nem új jelenség, de a változás mértéke az eddigieknél is jelentősebb volt. Sokkal erősebben jelentek meg az úgynevezett zöldcélok, ráadásul a tagországoknak konkrét elérendő célkitűzéseket kellett meghatározniuk – fogalmazott.

Győrffy Balázs szerint ezek mellett fontos, hogy a digitalizáció és az innováció legújabb eredményeit is megismertessék a termelőkkel, és segítsék őket eligazodni ebben a gyorsan változó világban. Azért, hogy mindezekben a lehető leghatékonyabban tudják segíteni tagjaikat, a tavaszi kérelembeadási időszakot a mostaninál nagyobb létszámú falugazdász-hálózattal kezdik meg, a hálózat létszáma ugyanis 170 új falugaz­dásszal 700 főre bővül.