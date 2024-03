Az Európai Unió 2025 júniusáig meghosszabbította az ukrán élelmiszerimportra vonatkozó valamennyi vám és kvóta felfüggesztését – Kovács Koppány Zoltán, a Mi Hazánk nyíregyházi szervezetének elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: ez egyetlen tagországnak sem érdeke. – Ez a döntés összhangban van az Európai Bizottság januári javaslatával. Eszerint 2025 júniusáig meg kell szüntetni az ukrán mezőgazdasági termékekre kivetett vámokat, a baromfi, a tojás és a cukor esetében pedig úgynevezett vészféket kell bevezetni. Továbbá a zab, a kukorica, a dara és a méz behozatalára vonatkozó, jelenleg érvényben lévő szabályozást is meghosszabbították – jelentette ki az elnök, s kitért a GMO-s készletekre is: szerinte ezeket a termékeket ki kellene szorítani a piacokról, hiszen fogyasztásuk károsítja az egészséget. Kovács Koppány Zoltán úgy látja: az Európai Unió hátrányos helyzetbe hozza a saját termelőit. Azt mondta, a Mi Hazánk mozgalom azt szeretné, hogy az unió vezetése tartassa be az élelmiszer-biztonságra vonatkozó szabályokat.