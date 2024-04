A Master Good cégcsoport közép- és hosszú távú utánpótlás-programjában kiemelt szerepet tölt be a duális szakképzés. A Kisvárdai Szakképzési Centrummal és a centrum II. Rákóczi Ferenc Technikum és Szakképző Iskolájával folytatott együttműködésük kedden újabb szintre lépett. Ünnepélyes keretek között átadták azt a tanműhelyt, ami a baromfi-feldolgozással foglalkozó családi vállalkozásnak köszönhetően közel hatmillió forintból újult meg, és ami ezután a Master Good Tanterem nevet viseli a kisvárdai szakképző iskolában.

Álom és megoldás

Bodnár Attila, a Kisvárdai Szakképzési Centrum főigazgatója szerint az iskola és a centrum álmodott egy nagyot, de „megoldóemberek” nélkül ez az elképzelés mit sem ért volna. Az új tanterem korábban a női szabók tanműhelyeként szolgált, de ez a szak egyre kevésbé volt népszerű a jelentkezők körében, így új funkciót kerestek neki.

– A jövőben a villanyszerelők és a mechatronikai technikusok képzését fogja segíteni a megújult tanterem, amelybe egy új okostáblát és több modern számítógépet is beszereztek a támogatásnak köszönhetően – fogalmazott köszöntőjében Bodnár Attila főigazgató, aki kiemelte: náluk a diák van a középpontban, s a tanulói környezet minősége is fontos kérdés. Bodnár Attila emlékeztetett: az elmúlt időszakban több tantermük is megújult, köszönhetően Vass Gábor iskolaigazgatónak és Matus Attilának, a Kisvárdai Szakképzési Centrum kancellárjának.

A jövő most van!

Bárány László, a Master Good cégcsoport tulajdonosa kiemelte: ők Kisvárdán vannak itthon, ahogy fogalmazott: „a DNS-ük jelentős részét a rétközi város teszi ki”.

– Az egyik mottónk, hogy a „Jövő most van!”. Ez azt jelenti, hogy a mai tetteink határozzák meg a jövőnket. Itt, ebben az iskolában pedig a jövő munkavállalóit képzik, és teszik ezt egy 21. századi környezetben. Büszke vagyok rá, hogy ez a szövetség működik, s én úgy vélem, szövetségesek nélkül nincs fejlődés. Köszönjük a lehetőséget, hogy a felújításban a kisvárdai iskola és a szakképzési centrum szövetségesei lehettünk – emelte ki az átadóünnepségen Bárány László.