Rácz Imre szólt a Magyarok Kenyere program jelentőségéről is. Szerinte a magyar gazdák a rászoruló honfitársaikkal osztják meg a munkájuk gyümölcsét, teszik ezt a szolidaritás, a magyarságtudat és az összetartozás szellemiségében.

– Ezért, az éves szakadatlan munka sikeréért, a jó búzatermésért kérjük ma az egyházak jelenlévő képviselőtől az áldást – mondta Rácz Imre, aki felelevenítette a kezdeményezés történetét is.

A program 2010-ben indult, két évre rá már 130 helyről érkezett gabona, majd 2013-ban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is csatlakozott a „Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem” kezdeményezéshez. Ekkor a hazai gazdák már közel 400 településről küldték a búzát, és megközelítőleg 100 tonna gyűlt össze. 2023-ban az összegyűlt búzamennyiség meghaladta 1100 tonnát, melyet 4500 magyarországi gazdálkodó adott össze. Rácz Imre beszélt a vármegyei gyűjtés számadatairól is. Eszerint 2023-ban majdnem 54 ezer kilogramm búza gyűlt össze, ezt 50 településről 165 adományozó ajánlotta fel.

– Arra kérném a vármegyei gazdákat, hogy az idén is minél többen csatlakozzanak a programhoz – zárta beszédét Rácz Imre.

Dr. Polgári András, a vármegyei kormányhivatal főigazgatója a mindennapi kenyér fontosságára hívta fel a figyelmet, amit a legfőbb egyházi imádságunk is központi helyen említ. Kiemelte, a magyar gazdák minden egyes nap szembe szállnak az elemekkel, az időjárással, és ezzel erősítik a nemzeti érést is.

– A munkájukkal példát mutatnak a társadalomnak, illetve a következő generáció tagjainak, miközben a külső nyomást is elviselik. A magyarokat nem választja el semmiféle határ, számíthatunk egymásra, ennek ékes bizonyítéka a Magyarok Kenyere program – fogalmazott dr. Polgári András.

Őrzik a tudást

Baracsi Endre szerint ez a kezdeményezés példát mutat, az önzetlenséget szimbolizálja, ami pedig az egyik legfontosabb emberi tulajdonság. A vármegyei közgyűlés alelnöke hosszasan méltatta a magyar gazdák társadalomban betöltött szerepét, mondván, őrzik az ősi tudást, valamint tovább örökítik azt a következő generáció számára.

– A búzából, a lisztből készült kenyér a legfontosabb étel, ami értéket jelent, örökséget szimbolizál, és az összetartozást fejezi ki – emelte ki az első vármegyei búzaszentelő napon Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés elnöke.

A köszöntők utána a pénteki balkányi búzaszentelő nap résztvevői a Bocskai úti volt tsz-telep mellett elterülő búzatáblához sétáltak, ahol Jakab István, a Magosz elnöke, az Országgyűlés alelnöke szólt a vendégekhez.

Szívvel és lélekkel

– A gazda nem csak a fizikai erejével, a mezőgazdasági eszközeivel dolgozik, hanem a szívével és a lelkével. Amikor a vetéshez készül vagy óvó szemeivel a termést figyeli, vagy épp a betakarítást végzi, akkor a szíve és a lelke is dolgozik. A gazda tiszteli a természetet, hiszen a szeme láttára sarjad újra minden évben az élet. Ettől függetlenül vannak problémák, vannak gondok, elég, ha csak a szomszédunkban dúló háborúra gondolunk. A Magyarok Kenyere program a kárpátaljai magyarokon is segít, az ottani rászorulók is kapnak a megőrült búzából és az abból készült kenyérből – emelte ki Jakab István. A Magosz elnöke szerint minden nehézség ellenére a kárpátaljai magyarok élni akarnak, a búza és a kenyér pedig az életet jelenti számukra is.

– Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye a „Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem” program során is példát mutatott az országnak. Ez a kezdeményezés az összefogást jelképezi, ezt kell tovább adnunk a gyermekeinknek – emelte ki a búzaszentelés előtt Jakab István.

A Magosz elnökének beszéde után Szabó Gábor, a görögkatolikus egyház balkányi esperese áldotta meg a búzamezőt, illetve a sarjadó búzakalászokat.