Ténybox: A hamisított termékek kockázatai

Az egészségügyi hatásukat nem vizsgálták, (az emberi szervezetre közvetlenül mérgező hatásuk lehet, vagy a szervezetben káros anyagként raktározódhatnak, akár allergiát válthatnak ki), potenciálisan veszélyes és toxikus szennyezéseket, ellenőrizetlen melléktermékeket tartalmazhatnak, amelyek az alkalmazókra káros heveny vagy idült egészségügyi hatással lehetnek (például rákkeltő, vagy ivarsejt-károsító hatás). Hamis növényvédő szer esetében nem ismert az ellenszer, ha mérgezés következik be. A megvédendő termés károsodhat (fitotoxicitás), vagy akár meg is semmisülhet, így tehát a hamisított vagy illegálisan forgalmazott növényvédő szer mindig drágább, mint az eredeti gyártótól származó, még akkor is, ha olcsóbban árusítják. A hamisított vagy illegális termékek bizonytalan összetétele és azok tulajdonságai miatt a betakarított termény ismeretlen és kivizsgálatlan szermaradékokat, bomlástermékeket tartalmazhat és veszélyeztetheti a fogyasztók egészségét és a környezetet, szennyezve a talajt és az ivóvizet. A nem megfelelő gyártástechnológia következtében más hatóanyagokkal is szennyezett lehet a termék, hatása így kiszámíthatatlan. Csak az eredeti növényvédő szerek minőségét garantálja a gyártó cég. Hamisított termék használata során előforduló károkért a forgalmazó és a felhasználó a felelős (Forrás: nebih.gov.hu).