Az 1991-2020-as időszak alapján április első hetében a napi középérték 8-9 Celsius táján alakul a vármegyében, idén azonban az időszak minden egyes napján 10 fok felett állt be, sőt általában a 15 Celsius fokhoz volt közelebb. Elsején ez a paraméter is kivételesen magasan, 20-22 fok között tetőzött, mely június közepére jellemző érték. A talajok felső néhány deciméteres rétegében szintén 10 fok felett ingadozott a hőmérséklet napi átlaga, ez alapján a kifejezetten melegigényes szántóföldi és kertészeti növények már csaknem két hete vethetőek lennének, akár szabadföldi viszonyok között is.