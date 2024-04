Tálosi János a bemutató előtt a sajtó képviselőinek beszélt a terminál első két évének tapasztalatairól, a saját vasútvállalat és vámügynökség működéséről, az ukrán termények (gabona és nyersolaj) forgalmáról, szállítási irányairól, illetve az idei várakozásokról is. A vezérigazgató kiemelte, sikerült leszerződniük az ukrán vasúttársasággal is különféle szállítási munkákra. Az EWG Rail flottájába két új mozdony is érkezett a közelmúltban, egy harmadikat még várnak, így 5 Traxx és 1 Siemens Vectron lesz majd a flottában, ezekkel nemcsak Magyarországon, hanem más európai országokban is tudnak vontatni.

– Célunk, hogy egy négyszáz darabot számoló tehervagonparkkal rendelkezzünk – fogalmazott Tálosi János, a több mint 170 dolgozóval rendelkező cég vezérigazgatója. Hozzátette, előrehaladott tárgyalásokat folytatnak az ukrán államvasutakkal, az UZ-vel. A fényeslitkei terminálon jelenleg gabonát és növényi alapú olajat rakodnak át, és a cégvezető abban bízik, hogy az orosz-ukrán háború rövid időn belül véget ér, és pozitívan hathat majd az Európa és Ukrajna közti vasúti kereskedelemre.

– A konténereké lesz a jövő, a sajtóhírek szerint Ukrajnában épülő terminálokban pedig nem látok konkurenciát, hiszen, ha van egy húszszeletes tortánk, és abból valaki egyet elvesz, marad még tizenkilenc – fogalmazott. Az EWG vezérigazgatója emlékeztetett, a terminált 2022 októberében adták át, azóta a terveket ugyan át kellett alakítani és alkalmazkodni a változó geopolitikai gazdasági helyzethez, a fejlődés és az optimizmusa töretlen.

A Wascosa kereskedelmi igazgatója, Christian Theis szerint ugyan a térség vasúti árufuvarozása csökken, de a svájci cégnél abban bíznak, hogy rendeződik a helyzet és Európa árufuvarozása a vasút irányába tolódik el, ennek a Green Deal, azaz az európai zöldmegállapodás lehet a motorja.

A sajtómegbeszélés végén Tálosi János hozzátette, délután a LEGO üzeminek logisztikai vezetőit várják a terminálra, akikkel a játékgyártó cég logisztikai észszerűsítéséről szeretne tárgyalni. Mint azt a vezérigazgató a sajtó képviselőinek elmondta, a dán központú cég Nyíregyházán gyártott játékait közúton a prágai logisztikai központba szállítják, majd azok egy része újra visszakerül Magyarországra.