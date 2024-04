Meg kell ragadni minden esélyt, hiszen ez a napelempark egy komoly lehetőség a beruházónak, ahogy a településünknek is – fogalmazott Bacskai Erzsébet a közel 3,3 milliárd forintból megépülő, 9 MVA-s teljesítményű napelempark pénteki átadóünnepségén. Szakoly polgármestere köszöntőjében kiemelte, a Nemzeti Energiastratégiának is részét képezi ez a fejlesztés, és jelentős klímavédelmi szerepet is játszik. Szerinte van potenciál a napenergiában, és úgy általában a megújuló energiaforrásokban.

– Jó földrajzi adottságai vannak ennek a régiónak a napenergia szempontjából, hiszen viszonylag magas a napsütéses órák száma – fogalmazott Bacskai Erzsébet, aki lapunknak elárulta: a település ezzel a fejlesztéssel jelentős iparűzési adóbevételhez is hozzájut, jelenlegi számításai szerint ez az összeg évente elérheti a 15-20 millió forintot is akár. Az ünnepségen részt vett Kósa András, a beruházó ABO Wind Hungary Kft. ügyvezető igazgatója is. Mint rámutatott, Szakoly címerében nem véletlenül dominál a kék szín, ami szerinte a végtelenségre utal.