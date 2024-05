Tizenegyedik alkalommal hirdették ki a Randstad Award nyerteseit, a díjjal az ország legattraktívabb munkahelyeit rangsorolják egy reprezentatív kutatás alapján – a szavazás részleteiről keretes anyagunkban olvashatnak.

Szempontok és motivációk

A magyar munkavállalók véleménye szerint 2024-ben a LEGO Csoport a legvonzóbb munkáltató hazánkban, így a dániai központú cég 2022 után az idén is elnyerte a kitüntető címet, a British Telecommunications és a Mercedes-Benz pedig megvédte tavalyi második, valamint harmadik helyezését. A felmérés betekintést enged a potenciális munkavállalók munkahelyválasztási szempontjaiba és motivációiba: eszerint a magyar munkavállalók számára 2024-ben is az elsődleges elvárások között szerepel a vonzó munkabér és juttatási csomag, a kellemes munkahelyi légkör, a pénzügyi stabilitás és a munka-magánélet egyensúlyának megőrzése.

– Az utóbbi években rendre az élvonalban végzünk ezen a reprezentatív kutatáson, s 2022 után idén újra az élre kerültünk. Büszkék vagyunk rá, hogy Magyarország legvonzóbb munkahelyei között tartanak minket számon. Ez az elismerés nem egyik napról a másikra jött, leginkább a Magyarországon dolgozó kollégáknak, és az elkötelezett és profi munkájuknak köszönhető. Sokan és sokat dolgoztunk és dolgozunk azon, hogy kívülről is olyannak lássanak bennünket, amilyen elvek mentén működünk – mondta az elismeréssel kapcsolatban Chresten Bruun, a nyíregyházi székhelyű LEGO Manufacturing Kft. ügyvezető igazgatója.

– Folyamatosan bővülünk, jelenleg is folytatjuk gyárunk bővítését, új technológiákat vezetünk be, és közben tökéletes minőségben állítjuk elő a LEGO-játékokat gyerekek és felnőttek millióinak örömére – tette hozzá a cégvezető.

Dolgozói vélemények

Természetesen kíváncsiak voltunk a nyíregyházi üzemben dolgozók véleményére, ők „belülről” miként látják a gyár működését, mindennapjait.

– Azért szeretek a LEGO-gyárban dolgozni, mert tiszta, rendezett környezetben gyártjuk a játékokat, és a munkám eredménye egy gyermek örömének lesz a része valahol a világban. A cég figyel a dolgozók biztonságára és egészségére is, több programot is szervez a fizikai és szellemi egészségünk megőrzése érdekében – mondta lapunknak Szakos Éva, aki csapatkoordinátorként dolgozik a nyíregyházi üzemben. – Többek között azért szeretek itt dolgozni, mert jók a fizetésen felüli juttatások és rugalmas a munkaidő az irodai dolgozóknak. Rengeteg segítséget kapunk a magánéletünkben is a dolgozói assistance programon keresztül. Tiszta és kellemes az irodai környezet, és szerintem országos szinten is nagyon jó a céges kultúránk – fogalmazott Balogh Bálint, akit IT technikai támogató pozícióban foglalkoztat a LEGO Manufacturing Kft. TG

Információk a felmérésről

A Randstad Employer Brand Research a világ legátfogóbb, legmélyebb független munkáltatói márkakutatása, amely több ezer vállalat közül választja ki a legvonzóbb munkaadókat. A kutatás közel 173 000, a 18–64 éves korosztályból kikerülő válaszadó véleményét gyűjti össze 32 piac 6084 vállalatáról. Magyarországon 7568 fő vett részt a kutatásban. Az elemzés betekintést nyújt a potenciális munkavállalók munkahelyválasztási szempontjaiba és motivációiba. A 2000 óta végzett kutatást a Randstad nemzetközi kutatópartnere, a Kantar végezte. Az aktuális kutatás lekérdezése 2024 januárjában történt meg. A felmérés eredményei alapján ítélik oda évről évre a legvonzóbb munkáltatóknak járó Randstad Award díjakat.