Azt már megszokhattuk, hogy bizonyos időközönként szakmai fórumokat rendeznek a Nébih Gyulatanyai Fajtakísérleti Állomáson, legyen szó akár a burgonyáról, kukoricáról vagy a kalászosokról, illetve a repcéről – csütörtökön utóbbiak kerültek a régió gazdálkodóinak fókuszába. A szakmai fórumon többször elhangzott: Brüsszel elhibázott agrárpolitikai döntései kihatnak a magyar gazdálkodókra is, megérzi azt az agrárium.

Az agrárium szerepe hazánkban kulcsfontosságú - a repce éppen most érik

Fotó: MW-archív

A rendezvényt Nyírtelek szülötte, dr. Vinnai Győző nyitotta meg. Mint fogalmazott, a hazai agrárium jelentős szerepet tölt be a GDP előállításában.

– A magyar gazdálkodók nem csak a belső piacot látják el, hanem exportra is képesek élelmiszert előállítani – fogalmazott a térség országgyűlési képviselője, aki beszámolt egy közelmúltbeli jordániai hivatalos látogatásáról is. Elmondta, a közel-keleti országban hiánycikknek számít a víz és az élelmiszer is, így Szijjártó Péter külügyminiszter társaságában ezekről a problémákról egyeztettünk, és tárgyalópartnereinkkel megosztottuk a jó hazai gyakorlatokat is. – Büszke vagyok arra, hogy Gyulatanyán ilyen magas szintű szakmai tanácskozásokat tartanak immár hosszú évek óta – mondta dr. Vinnai Győző.

A vármegyei közgyűlés alelnöke is rendszeres vendége a gyulatanyai rendezvényeknek. Mint Baracsi Endre köszöntőjében rámutatott, itt mindig terítékre kerülnek a hazai jó gyakorlatok, ahogy a problémákat sem rejtik véka alá. Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint optimisták a vármegyei gazdák, legalábbis az eddigi háttérbeszélgetések erre utalnak.

Nehéz helyzetben a hazai agrárium

– Az idén több kalászost vetettünk, mint tavaly, ahogy a napraforgó vetésterülete is nőtt. Utóbbi esetében 16 ezer forintos felvásárlási árról beszélnek a gazdák, ami nem egy rossz előjel – bizakodott Rácz Imre. Jakab István, a Magosz elnöke előadása elején rámutatott: semmi sem olyan, mint tegnap volt, egy dolog állandó csupán, az pedig a változás.

– Tagadhatja Brüsszel, de tény: Ukrajna 43 millió hektár termőfölddel rendelkezik, de ezen nem a hazai kisgazdálkodók osztoznak, hanem az ottani oligarchák, illetve az arab és az amerikai multik. Az pedig nonszensz, hogy a nyitott határokon, teljes vámmentességgel áramlanak be hazánkba és az unióba az ukrán mezőgazdasági termékek úgy, hogy odakint azokat a növényvédő szereket használják, amiket Európában az uniós döntéshozók betiltottak. A gyulatanyai rendezvényen elhangzott előadások után szántóföldi terepszemlére indultak a szakmai fórum résztvevői, ahol megismerkedhettek a helyi fajtakísérletekkel is.

Gazdafórum Nyíregyházán

Jakab István csütörtök este részt vesz egy nyíregyházi gazdafórumon, melyen a Magosz elnöke felhívta a megjelent gazdák figyelmét a június 9-ei választás fontosságára, mert szerinte nem mintegy, hogy a brüsszeli agrárpolitika ugyanezen az úton halad tovább, vagy végre sikerül egy gyökeres fordulatot vennie.