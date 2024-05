Multifunkciós termelő és logisztikai inkubátorház alapkövét tették le hétfő délután Nyíregyházán a déli ipari parkban, közvetlenül a W-Scope épülő gyárüzeme mellett. A fejlesztés-sorozat első ütemében egy 7000 négyzetméteres üzemcsarnokot húznak fel a NYIA Rising Kft. beruházásában. A cég a Nyíregyházi Iparfejlesztési Alapot kezelő XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt.-hez tartozik. Az alapba a Magyar Fejlesztési Bank ötmilliárd forintot fektetett be, a fennmaradó 500 millió forintot pedig 50-50 százalékban Nyíregyháza önkormányzata és a Xanga Csoport részét képező XID Befektetési Zrt. biztosította. Az alapkőletételi ünnepség résztvevői hangsúlyozták: hazai és külföldi befektetők előtt is nyitva áll az ipari park kapuja.

Abban bíznak, hogy további befektetők érkeznek majd az ipari parkba

Forrás: Gazdag Mihály

– 2019-ben kezdődött el az együttműködés a város és a Herdon István vezette Xanga Csoporttal, akkoriban jött létre a Nyíregyházi Iparfejlesztési Alap is. Azután jött a Covid, a háború és az energiaárak elszabadulása, akkor nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan sikerül befektetőket találnunk. Az itt megépülő üzemcsarnokba befektetőket várunk. Multinacionális cégek már jelen vannak a déli ipari parkban, de természetesen magyar cégeket is szívesen fogadunk – fogalmazott az alapkőletételi ünnepségen Nyíregyháza polgármestere, dr. Kovács Ferenc.

Vonzó a város a befektetők előtt

A Nyíregyházi Iparfejlesztési Alap portfóliójába tartozó NYIA Rising Kft. mintegy 4 milliárd forint volumenű befektetésével egy új multifunkciós termelő és logisztikai inkubátor első üteme épül meg a Nyíregyházi Ipari Parkban, ezzel lehetővé téve a városba már betelepült és a jövőben betelepülő termelő és logisztikai vállalatok megnövekedett kapacitási igényeinek kiszolgálását.

– Nyíregyházát, mint befektetési helyszínt a város jó elhelyezkedése, a közös fejlesztési célok találkozása, az ipari parkokban kiépített korszerű infrastruktúra-hálózat, a kiváló munkaerő-bázis, valamint a tradicionális képzések és a magas színvonalú tudásháttér miatt választotta a cégcsoport – fogalmazott Herdon István, a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatója.

A tervezett inkubátorcsarnok mérete 18 ezer négyzetméter, ebből az első ütemben megépülő, közel 7 ezer négyzetméter alapterületű létesítmény úgynevezett „shell and core” állapota 2025. év elejére készül el - ez azt jelenti, hogy az épületbe a betelepülő bérlők elkezdhetik a technológiai transzfert, és csak azt követően kezdhetik meg a tevékenységüket.

Herdon István hangsúlyozta: dr. Kovács Ferenc polgármesterrel harminc évre nyúlik vissza a munkakapcsolata, akkoriban egyikük sem gondolta volna, hogy az ország keleti részébe ilyen komoly nemzetközi befektetőket sikerül majd találni.

– Az elkövetkező években a 15 hektáros fejlesztési területen a XANGA Csoport további ütemekben, több tízezer négyzetméter alapterületű ipari és logisztikai épületkomplexumot tervez megvalósítani, 10 milliárd forintot is meghaladó befektetési volumenben – emelte ki a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatója. Az alapkőletételkor elhangzott: a tervezett csarnoképület műszaki paraméterei multifunkciós hasznosítást tesznek lehetővé, s már a tervezés során figyelembe lett véve, hogy a mai kor elvárásainak megfelelő modern, környezettudatos épületkomplexumot alakítsanak ki.

A tervek szerint haladnak

Dr. Podlovics Roland, Nyíregyháza alpolgármestere a déli ipari park fejlesztésének főbb állomásaira emlékeztette a hallgatóságot. Mint arról korábban már beszámoltunk, 192 milliárd forint támogatást kapott a kormánytól a nyíregyházi önkormányzat, a tervezett fejlesztések rendben haladnak, a beruházásban, közvetve vagy közvetlenül több nyíregyházi cég is érintett, köztük a Nyír-Wetland Kft. és a KE-VÍZ 21 Zrt. Kétszer egysávosra bővül a Nagykállói út nyíregyházi szakasza, kiépül az ipari park belső úthálózata, melyet közvilágítással látnak el. Ezek mellett elkészülnek a belső víz- és közműhálózatok is, melyek naponta 5 ezer köbméter víz-, illetve 2 ezer köbméter szennyvízigényt képesek kiszolgálni. Megépül 14 kilométer közút, 10 kilométer kerékpárút, 10,5 kilométer vízvezeték és 11,4 kilométer szennyvízvezeték, továbbá 182 térfigyelő kamerát is kihelyeznek. TG