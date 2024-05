Jó hírt kapott a napokban a nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola vezetése: mintegy 14 millió forintos állami támogatásból folytatódhat az intézmény rekortán távolugró- és futópályájának felújítása. Illés Zoltán igazgató szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, a még 2021-ben indult projekt második üteme hamarosan megkezdődhet.

– A pályánk, aminek a végén egy távolugró gödör is ki volt alakítva, 2021-re balesetveszélyessé vált, ugyanis elkopott rajta a salak és a zúzott kő alapozás. A sportért felelős államtitkársághoz fordultunk, hogy támogassa a helyreállítást. A kérésünket meghallgatták, akkor kaptunk 9,2 millió forintot, amiből 2022 nyarára elkészülhetett a betonalap – idézte fel az iskola igazgatója.

Meghallgatták a kérésüket

A folytatás azonban eddig váratott magára, ugyanis jöttek a gazdasági nehézségek és leállt a projekt.

– Az év elején aztán újra próbálkoztam, leírtam, hogy hova jutottunk az első ütemben, fotókkal kiegészítve kértem az államtitkárságot, álljanak az ügyünk mellé, hogy befejezhessük a rekortán felújítását. A második ütem tulajdonképpen a gumiborítás kialakítása a már meglévő betonalapon – magyarázta Illés Zoltán, s kifejtette: a háromsávos futópálya egyenes szakaszai 65 méter hosszúak, az egyik végén van egy három méter széles, tehát a versenyszabványnak megfelelő távolugró gödör. A két külső sáv a két végén össze van kötve, tehát folyamatos futásra is alkalmas a pálya, a diákok, akik renszeresen vesznek részt sportversenyeken, ahonnan szép eredményekkel térnek haza, gyakorolhatják a sprintszámokat is.

– A pálya mellett még korábban kialakítottunk egy súlylökő kört, illetve van egy füves szakaszunk a kislabdadobásnak. Előbbi azért fontos, mert büszkék vagyunk arra, hogy a magyar válogatott, jelenleg olimpiára készülő Tóth Balázs a mi iskolánkban kezdte a súlylökést.

– A pálya helyreállítása egy fejlesztési hullám része: a tornatermünk öt évvel ezelőtt modernizálódott, majd következett a folyosó és az öltözők felújítása. Persze, akad még tennivaló, és bőven vannak ötleteink is...