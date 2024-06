Komoly előadók

– A kommunikáció mellett rendezvényszervezéssel is foglalkozunk, ezekbe mindig igyekszünk valamiféle jótékonysági szálat is „belefűzni”, így az ESG (Environmental, azaz környezeti, Social, mint társadalmi és Governance, úgy mint irányítási, a szerk.) hármasból az „S” láb már igaz ránk, de a program során megtanultuk, a másik két lábat hogyan is építhetjük ki. A hét alkalomból álló, teljesen ingyenes előadások alatt rengeteg gyakorlati tapasztalattal lettünk gazdagabbak. Olyan nagy cégek, mint a LEGO, az Auchan, a BDO vagy az Unicredit vezetői tartottak előadásokat, velük gyakorlatilag más fórumokon lehetetlen találkozni. Emellett a kapcsolatépítésre is kiváló volt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara programja – mondta elégedetten Czine Tamás.

Az épület-asztalosipari termékek gyártásában érdekelt Groska Kft. tulajdonos-ügyvezetője is elégedett az ingyenes programsorozaton tapasztaltakkal.

A Groska Erika beszél a nyíregyházi Groska Kft. vállalásairól

Fotó: BKIK

– Mint kiderült, az ESG három lábából a környezeti vállalást cégünk már egy korábbi beruházása révén megvalósította, amikor is elektromos autókat vásároltunk és napelemes rendszert telepítettünk a Westsik Vilmos úti telephelyünkre. Terveink közt szerepel valamilyen formában bekapcsolódni a szakiskolai tanulók gyakorlati képzésébe, akár úgy, hogy a szakmai versenyekre, mint például a Szakma Kiváló Tanulója, felkészítjük őket. Ezenfelül a Debreceni Egyetem egyik informatikai képzésébe is be fogunk kapcsolódni hamarosan, s így szeretnénk megvalósítani a három pillérre alapuló ESG modellt a 2000-ben alakult családi vállalkozásunknál – mondta lapunknak Groska Erika tulajdonos-ügyvezető.