Gombás megbetegedés...

Kékessy Mihály Balkány-Perkedpusztán gazdálkodik, többek közt dinnyével is foglalkozik, idestova több mint harminc esztendeje. Mint azt portálunknak elmondta, akik vármegyénkben időben ültették ki a fóliás, alagutas vagy talajtakarós dinnyéjüket, azok a héten már megindulhatnak a szedéssel.

– Én később ültettem ki a palántákat, csak április 23-a környékén, így én két hét múlva kezdem felszedni a dinnyét. Sajnos, június 10-e táján rengeteg esőt kapott a földem, sűrűek lettek az indák, és egy gombafertőzést is összeszedett az állomány, így nem lesz olyan a mennyiség és a minőség, mint szerettem volna – mondta a sokat látott gazdálkodó, majd áttért a szabadföldi dinnyére. Itt most indult meg a „futás”, és a kötéseket figyelve Kékessy Mihály szerint a szüret egy hónap múlva, július végén indulhat majd be, a helyre vetett dinnyéi esetében pedig hat hét múlva kezdődhet csak a „nagyüzem”.

– A több mint harminc év alatt már megvannak a kialakult piaci kapcsolataim, így ha jó idő lesz, úgy vélem, el fogom tudni adni a dinnyémet. Úgy vélem, idehaza nem lesz túltermelés, a hazai piac el fogja bírni az idei dinnyetermést – bizakodott a balkány-perkedpusztai gazda, akit a munkaerő kérdéséről is faggattunk.

Elmondta, mivel többféle növénykultúrával foglalkozik, köztük szamócával és uborkával is, van egy állandó, három-négy főből álló csapata, illetve van egy tízfős brigád, aminek a tagjait szezonálisan foglalkoztatja. TG