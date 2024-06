Az ágazat meghatározó szereplői, úgy mint a FruitVeB meggy termékbizottsága, a konzervipar, a hűtőipar, a nagyobb feldolgozók, a léipar, a TÉSZ-ek képviselői, illetve a kereskedők és a gazdák a napokban szakmai tanácskozást tartottak Újfehértón. Az egyeztetés tapasztalatairól, a kilátásokról beszélt portálunknak dr. Apáti Ferenc. Elmondta, a termés heterogenitása miatt pontos becslést adni még jelenleg is nehéz, de az ültetvényekben jelenleg látható kép alapján 50-57 ezer tonna közé becsülhető az idei meggytermés hazánkban.

Az ország észak-keleti régiójában, ahol a meggy termőterületének mintegy fele található, egyértelműen gyengébb lesz a termés a tavalyihoz képest

Fotó: Archív: Pusztai Sándor / Forrás: Kelet-Magyarország

A szakember szerint a különböző térségek esetében vegyes a helyzet: az ország észak-keleti régiójában, ahol a meggy termőterületének mintegy fele található, egyértelműen gyengébb lesz a termés (10-30 százalékkal) a tavalyihoz képest, ami elsősorban az április 19-21-ei fagyok következménye. Az ország többi régiójában (Dunántúl, Pest, Bács-Kiskun vármegyék), vagyis a termőfelület másik felén nagyságrendileg a tavalyihoz hasonló termés várható.

Lengyelországban kevesebb lesz a meggy

– Egyre markánsabban kezd kirajzolódni az is, hogy Lengyelországban nagyon súlyos a terméskiesés az áprilisi fagyok miatt – folytatta dr. Apáti Ferenc. A lengyeleket emellett az aszály, és az ezzel súlyosbított terméshullás is sújtja, továbbá az érdemi csapadékot nem hozó, de jelentős károkat okozó heves jégverések is problémát okoznak. A FruitVeb elnöke felhívja a figyelmet, hogy a lengyel prognózisokban nagy a bizonytalanság negatív és pozitív irányban egyaránt, hiszen mindössze néhány meghatározó ágazati szakember és piaci szereplő véleményére tudnak alapozni. – A lengyelek intenzív kereslettel, és az elmúlt évek hazai meggyárainál magasabb áron lesznek jelen a magyar piacon. Ezt erősíti az is, hogy a lengyel meggy szüretének kezdete július 3-6. közé tehető, amire a magyar meggyszezon majdnem véget ér. Ez még tovább erősítheti a lengyel hűtőipari alapanyag-igényt a magyar meggy iránt – vélekedett a szakember. Természetes, hogy a legfeszültebb várakozások az idei meggyárak körül vannak. Egy-két napon belül kezdődik a szezon, nyitóárak azonban még mindig nem jelentek meg a piacon. A piaci kereslet-kínálati viszonyok vonatkozásában a következőket látja dr. Apáti Ferenc.

Abszolút nem prognosztizálható, hogy a lengyelek mekkora mennyiséget fognak vásárolni Magyarországról, ennek meghatározó jelentősége lesz az árakra.

Meglepő, de abszolút logikus lépés a lengyel vevők részéről, hogy mindeddig nem mondtak ki árakat. Ennek oka, hogy őket az idő nem sürgeti. A lengyel meggy betakarítása egy hónap múlva kezdődik, így bőségesen van idejük magyar meggyet feldolgozni a lengyel szezon előtt.

Mindebből ered, hogy az idén is a hazai konzerviparnak kell megjelenni a nyitóárakkal. E tekintetben a hazai konzervgyárak nincsenek „hálás” és kedvező helyzetben. A jelenlegi meggybefőtt készletek átlag fölöttiek. A nagy német vevők az idei tendereket a szokásosnál 10-30 százalékkal alacsonyabb mennyiségekre írták ki.

A hazai hűtőipar és léipar szintén keresi és igényli a meggyet, a kereslet-kínálati viszonyok, illetve az árak alakítására azonban nem lesz döntő hatásuk, mert együttesen mintegy 15-17 ezer tonna nyersanyagot vesznek fel, kb. fele-fele arányban.

A fagyasztott meggy piacán a meghatározó szereplők a lengyelek (50-60 ezer tonna készterméket gyártanak, ami a hazai gyártás 10-szerese). A hazai hűtőipar számára nagyon nagy kockázatot jelent az, hogy a lengyel hűtőipar milyen áron fog lengyel nyersanyagot vásárolni a július elején kezdődő szezonban.

A lengyelek pozícióinak megértéséhez tudni kell a következőt is: a lengyel hűtőipar „bátran” vásárolhat 10-20 ezer tonna magyar meggyet „bármilyen áron”, mert ez a mennyiség az ő alapigényük 15-25 százaléka, amihez „keverhetnek” olcsóbb lengyel alapanyagot, hogy kellően kedvező késztermék-önköltséget érjenek el.

Tekintettel arra, hogy nem csak Németországban, hanem más európai országokban is gyenge a meggytermés, onnan is érdeklődhetnek a magyar meggy iránt, meghatározó jelentősége azonban a lengyel és a német keresletnek lesz.

Az elmúlt két év relatíve alacsony hazai meggyárai után a termelők várakozásai jóval magasabban vannak. A jelenlegi piaci helyzetben látják és várják lehetőségét annak, hogy a piac „honorálja” végre azokat az óriási termelési kockázatokat, melyek főleg időjárási okokból a meggytermelésben az utóbbi években rejlenek.

A hazai és európai kereslet-kínálati viszonyok alapján valószínűsíthető, hogy az idei szezonnyitó árak jelentősen, néhány tíz százalékkal lesznek az elmúlt két év átlagára fölött. A meggyárak későbbi alakulása aztán nagyobbrészt annak a függvénye lesz, hogy a lengyelek és más országok – Németország, Hollandia, Szlovákia, Csehország – részéről mekkora lesz a kereslet a meggy iránt és milyen árat hajlandóak fizetni érte – zárta elemzését dr. Apáti Ferenc.