A meggy szüretét már egy jó ideje, úgy bő két hete megkezdte: lapunk a betakarítás befejezése előtt kereste fel a Tiszavasváriban élő gazda tizenhat hektáron elterülő meggyesét. Még a szezon beköszönte előtt írtuk: a szakemberek 55-60 ezer tonnára becsülik az idei termést, ami viszont nem haladja meg az utóbbi 15-20 év átlagát. Rozgonyi Zoltán ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, számukra küzdelmes év volt az idei, mert a moníliával sok gondjuk akadt, le kellett vágni az ágvégeket, ami pedig sok időt, energiát és természetesen pénzt „vitt el” tőlük.

A kedden leszedett meggy Németországba megy

Fotó: Tarnavölgyi Gergely

És ha már a monília nem elég, a múlt hétvégén egy jókora vihar is nehezítette a betakarítást. A tiszadadai ültetvény bejárásakor Rozgonyi Zoltán először az ültetvény keleti szegletébe kalauzolt bennünket, oda, ahol egy gumicsizma nagy segítségünkre lett volna.

– Szombatról vasárnapra virradóra érkezett a vihar, a tizenhat hektáros ültetvényünk laposabbik részén még most is áll a víz, ez körülbelül egy negyedhektáros területet jelent. Alapvetően ez nem befolyásolta a szüretet, ezen a részen még fiatal fáink vannak, de ettől függetlenül napok óta dolgozik itt a szivattyú – tudtuk meg Rozgonyi Zoltántól, aki hozzátette, az érintett földterületen összesen 51 milliméter csapadék hullott, ami az esztendő ezen szakaszában nem kevés.

Meggy: előbb az érdi, majd a fürtös fajták

– Itt érezni lehet a mocsárszagot – mondta mindenfajta kertelés nélkül a kerttulajdonos, majd szóba elegyedtünk az „elöntött” terület mellett dolgozó Lakatos Gyulával. Elárulta, hajnal öt óra óta kint van az ültetvényben, és amellett, hogy a kántorjánosi fajta szedéséből is kiveszi a részét, a ládákat elszállító traktort is ő vezeti.

– Négy éve dolgozom itt, egyébként Tiszadadán élek. Az idei meggyszüretet bő két hete kezdtük, az érdi bőtermő után volt egy pár nap szünetünk, ezt követték a különféle fürtös fajták – tudtuk meg Lakatos Gyulától, majd az ültetvény tulajdonosának kérésére újra a terepjárójába pattantunk, és az ültetvény egy másik szegletébe autóztunk, oda, ahol éppen az újfehértói fürtös betakarítását végezték – mégpedig nem mással, mint egy korszerű rázógéppel.

A meggy jótékony hatásai A meggy egészségre gyakorolt hatását leginkább az mutatja, hogy az egészségügyi szakemberek által végzett kutatások szerint az összes élelmiszer közül a meggyben található a legtöbb gyulladást csökkentő hatóanyag.

A meggy magas káliumtartalma segít a szív működésének szabályozásában, valamint a vércukorszint és a vérnyomás normalizálásában. Ezért a táplálkozási és életmód-tanácsadást végző dietetikusok szerint a meggy fogyasztása csökkenti a magas vérnyomást. Ezzel pedig segít megelőzni a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását, mégpedig a gyógyszerek mellékhatása nélkül. A nagy mennyiségben megtalálható szerves savak az erek tisztításában nélkülözhetetlenek. Itt azonban nem ér véget egészségvédő működésük, mert az anyagcserét, valamint a máj- és a veseműködést is élénkítik a méregtelenítés segítésével. Ezt egészítik ki még azzal, hogy segítik a vitaminoknak a felszívódását is.

A meggy teljes értékű B-vitamin, mert minden összetevője megtalálható a gyümölcsben. Gazdag B1- és B2-vitamin-tartalma segíti az emésztést, ezen belül is elsősorban a fehérjék felszívódását. Magas antocianid- és bioflavonoid-, valamint A- és C-vitamin-tartalma kimagasló antioxidáns. Magas antioxidáns-tartalma teszi kiváló fájdalom- és gyulladáscsökkentő élelmiszerré a meggyet. Megint csak káros mellékhatások nélkül.

Itt a rázógép szépen végezte a dolgát: egy „erős, markáns” kar megragadta a meggyfa törzsét, majd elkezdte rázni, a lehulló szemek pedig egy kifeszített ponyvára hullottak. Ezeket ráborították a gépre, melynek automatizált szalagja a rázógép végére kihelyezett rekeszekbe, ládákba szállította a meggyet.