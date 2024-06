Nyíregyházán bukkantunk egy olyan lakásra, amely csendes helyen fekszik, a méretei alapján pároknak, kisgyerek családoknak, vagy egyetemistáknak is tökéletes, és az ára is megfizethető. A kétszobás ingatlan ízlésesen van kialakítva, így az új tulajdonosnak nem kell semmit sem áldoznia a lakásra, azonnal be is költözhet vagy kiadhatja. Gyorsan döntsön, mert el fogják vinni hamar!

“Nyíregyháza településen eladásra kínálunk egy 55 m2-es lakóterületű 4 emeletes, lift nélküli, tégla építésű ház 2. emeletén található téglalakást. A lakásban található 2 szoba, nem akadálymentesített, konvektor fűtéssel, jó állapotú, parkra néző kilátással.

A szerződéskötést követően azonnal birtokba vehető.

Átlagos gázfogyasztás az államilag meghatározott lakossági átlagfogyasztás alatt van.

Átlagos áramfogyasztás az államilag meghatározott lakossági átlagfogyasztás alatt van.

Építés éve 1967, Felújítás éve 2024

Energetikai besorolása: D

Parkolási lehetőség utcán ingyenesen.

Tartozik a lakáshoz 4 m2 erkély.