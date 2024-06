A bejáráson részt vett dr. Kovács Ferenc, a vármegyeszékhely polgármestere, illetve dr. Podlovics Roland, a város alpolgármestere is, s természetesen jelen volt a közel 100 főt foglalkoztató Nyír-Lift Kft. alapítója, a jelenlegi ügyvezető édesapja, Kováts Attila is.

A bejárás előtt megtartott sajtótájékoztatón Kováts Dániel beszélt a fejlesztés részleteiről, a több ütemben megvalósuló beruházásról.

Fotó: Dodó Ferenc / Forrás: Kelet-Magyarország

Két pályázatot nyert a Nyír-Lift

Az ügyvezető emlékeztetett: 2021 augusztusában megnyerték az NBT (Nagyvállalati beruházási támogatások) elnevezésű pályázatot, melynek összértéke meghaladta a másfél milliárd forintot. A cég később sikeresen pályázott a Magyar Multi Programban is, a szintén másfél milliárd forint összértékű projekt keretében sikerült megvásárolniuk egy Trulaser 5030-as gépet, továbbá egy új gyártástechnológiát (KTL) is bevezettek.

– Még 2019-ben döntöttük el, hogy megvásárolunk az ipari parkban egy területet, mert köszönhetően a megrendelések növekedésének, kinőttük a régi telephelyünket, ahol már csak a lakatosüzemünk működik. A növekedés annak is köszönhető, hogy megerősítettük a beszállítói tevékenységünket. Üdvözöljük, hogy folyamatosan bővül és fejlődik Nyíregyházán a déli ipari park, ennek köszönhetően érkeznek az új gyártócégek, úgy mint a Boysen, a W-Scope, a Sunwoda és a Quantum, de a debreceni fejlesztések, mint a CATL vagy a BMW is új távlatokat nyithat meg cégünk számára – fogalmazott Kováts Dániel, majd hozzátette: mivel az ügyfélkör és a megrendeléseik száma folyamatosan növekszik, a telephelyük szomszédságában megvásároltak egy 11. 500 négyzetméteres területet is, ahol parkolókat és raktárcsarnokot szeretnének kialakítani, a dolgozói létszámot pedig szeretnék 160 főre „feltornászni” 2026-ra.

Dr. Kovács Ferenc legutóbb akkor járt a cég déli ipari parkban található gyártócsarnokában, amikor még csak a fejlesztés első ütemén dolgoztak a szakemberek.

– Ennek a vállalkozásnak folyamatos és párhuzamos a fejlődése az ipari parkkal, és biztos vagyok abban, hogy a tervezett létszámbővítést és a beszállítói kör kiszélesítését is sikeresen megoldják majd – fogalmazott Nyíregyháza polgármestere, aki kiemelte: az ipari park bővítése egy önmagán túlmutató fejlesztés, hiszen az ide települő cégek és vállalkozások is profitálnak egymás jelenlétéből, hiszen a Nyír-Lift már kapcsolatban van a dél-koreai W-Scope-al és a német Boysennel.