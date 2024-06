Rácz Imre szerint a 2024-es esztendő első negyedéve enyhe, kevés csapadékkal járó telet hozott. Az enyhe időben az őszi vetések nem szenvedtek fagykárokat. A „húsvéti nyár” miatt a vegetáció korábban indult a szokottnál, az orgona például április első hetében már el is virágzott. Április közepén, majd egy hétre rá érkezett egy jelentősebb lehűlés, ami a vártnál azonban kevesebb csapadékot hozott, de a tavaszi vetés ennek ellenére sikeresen véget ért.

A vetés időszakában viszonylag kevés csapadék hullott

Fotó: Illusztráció: MW-Archív

- Az őszi vetések tervezett fejtrágyázása már április végére befejeződött. A kijuttatott mennyiségek jól tükrözik a nitrogén alapú műtrágyák viszonylag magas árát. A gyomirtást a napközbeni erős szelek korlátozták, de már április első hetétől végezték vele a gazdák, így már a hónap végére be is fejeződött. Az őszi vetésű növények állapotát jónak értékeltük, kevés volt csak a gyenge állomány. A tavaszi vetésű növények talajelőkészítése ekkor már be is fejeződött, így a friss magágyba elkezdődhetett a vetés. A tavalyi évhez képest a tervezett vetésszerkezetben kisebb átrendeződés volt tapasztalható, de a kukorica és a napraforgó 140 ezer hektáros „részesedése” továbbra is stabilnak mondható – tájékoztatott Rácz Imre.

Vetés: végeztek a kukoricával is

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint vetési szándék terén a tavaszi árpa (221 hektár), a magborsó (288 hektár), a zab (1.502 hektár) és a szója (959 hektár) területei az elmúlt év adataihoz viszonyítva több, mint 13 százalékos növekedést mutatnak. A tavaszi árpával, a magborsóval és a zabbal április közepe-vége felé végeztek a vármegyei gazdálkodók. A kukorica (82.083 hektár) és a napraforgó (58.308 hektár) vetésterületénél bő 3 ezer hektáros növekedést tapasztaltak a szakemberek, ez túlnyomó részt a napraforgónak köszönhető. A vetési munkálatok mindkét esetben befejeződött, az áprilisban elvetett kukorica és napraforgó is szépen „sorol”. Rácz Imre szerint a burgonya (840 hektár) termőterületében mintegy 10 százalékos növekedés látszik, de így sem éri el a korábbi ezer hektárnyi területet. A cukorrépa vetése is véget ért április végére, utóbbi esetben a tervezett 132 hektár helyett csak 67 hektáron vetettek, mert egy nagyobb termelő és egy felvásárló cukorgyár között meghiúsult a szerződés. A szója vetése is ütemesen haladt májusban, mostanra be is fejeződött, ahogyan a silókukorica (3.394 hektár) és a hibrid kukorica (706 hektár) is a „földben van” már.