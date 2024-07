– A legnagyobb álláskereső portál legutóbbi közleménye szerint, néhány kivételtől eltekintve, országos csökkenés tapasztalható a nyitott pozíciók számában. Vármegyénk a kivételek közé tartozik, nálunk 20 százalékkal emelkedett a meghirdetett állások száma, ami jó hír azoknak, akik itt szeretnének elhelyezkedni. Ha a saját adatainkat vizsgáljuk, elmondható, hogy az első negyedévhez képest és a tavalyi esztendő második negyedévéhez mérten is több lehetőséget kínálunk a munkavállalók számára – mondta el kérdésünkre Mozgi-Járosi Dorina, a HSA Group nyíregyházi és mátészalkai kirendeltségének vezetője. Kíváncsiak voltunk arra, mennyire nagy a mozgás nyáron a munkaerőpiacon, milyen területekre keresnek szakembereket a foglalkoztatók. Mint kiderült, a kékgalléros munkavállalók mellett most a fehér is elkél, a mérnököktől kezdve a logisztikai szakembereken át egészen az igazgatói székekig vannak üres pozíciók.

– Érdekes helyzetben vagyunk, hiszen a betanított munkakörök mellett most a fehérgalléros pozíciókra is keresnek embereket, a mérnököktől kezdve a logisztikai szakembereken át egészen az igazgatókig. Általában nem ez jellemzi a vármegyei igényeket. Ugyanakkor ez abszolút pozitív, hiszen ez azt jelenti, hogy széles skálán mozog a munkaerő-kereslet – mondta Mozgi-Járosi Dorina, a HSA Group nyíregyházi és mátészalkai kirendeltségének vezetője.

Arra a kérdésre, hogy közelít-e egymáshoz a munkaerő-kereslet és a kínálat, azt válaszolta: – Senki sem látja előre a jövőt, emiatt nagyon nehéz előretervezni, ráadásul számos globális tényező is szerepet játszik abban, hogy milyen az aktuális kínálat Magyarországon vagy a szűkebb régiónkban. Mindentől függetlenül azt sajnos továbbra sem jelenthetjük ki, hogy közelít egymáshoz a kereslet és a kínálat, aminek nyilvánvalóan mind a két oldalról megvannak az okai, s nem lehet csak a munkavállalókat vagy csak a foglalkoztatókat „okolni” emiatt, ennél jóval összetettebb a kép. Bár nincs túl jó helyzetben a globális autóipar, mégis most ebből a szektorból érkezik hozzánk a legtöbb munkaerőigény. Azonban nem lehet általánosítani, hiszen az iparágon belül is a volumen hektikus, eltérő számokat mutat, és máshogy néz ki a kereslet-kínálat Nyíregyházán, Mátészalkán vagy Vásárosnaményban – fűzte hozzá a kirendeltségvezető.