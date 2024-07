Áramütés és tűzesetek

Az agrarszektor.hu összeállítása szerint a gépekkel foglalatosság a legkockázatosabb, de a gyakori mezőgazdasági balesetek közt említhető az áramütésveszély vagy a fárasztó testhelyzetben, nagy emelésekből adódó sérülések is. De okozhat problémát a növényvédő szerek, olajok, állatgyógyászati készítmények helytelen használata, a por belégzése asztmát okozhat, valamint bőrbetegségek, valamint állatról emberre terjedő fertőző betegségek is előfordulhatnak, ahogy a tűzesetek száma is igen magas.

És, hogy a feldolgozóipar is rejteget veszélyeket, arra egy újabb vármegyei példa: áprilisban a Master Good kisvárdai üzeméből tizennégy személyt kellett kórházba szállítani, miután ammónia jutott a levegőbe az egyik helyiségben. Az érintettek égő, kaparó torokfájdalomra és köhögésre panaszkodtak, de szerencsére rövid időn belül elhagyhatták a kórházat. A súlyos ammóniamérgezés tüdőkárosodást is okozhat, így szerencse, hogy nem történt nagyobb tragédia.