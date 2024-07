Rácz Imre részletes elemzését az őszi árpával kezdte. Elmondható, hogy az április végi és a májusi csapadék jót tett a szár és a szemtermés növekedésének. Az idén 1.387 hektáron vetettek a gazdák, ez 40 százalékkal kevesebb a tavalyinál. A betakarítás június utolsó hetében kezdődött, és július első hetére be is fejeződött. Az átlaghozam 5,49 tonna/hektár, de a jó adottságú területeken 8 tonna/hektár fölötti hozammal is találkozhattunk. A kamara július 8-ai beszámolója szerint az átvételi ár 50 és 57 ezer forint/tonna közt alakultak.

Őszi búza: bejöttek a számítások

Az őszi búza betakarításával a legfrissebb adatok szerint már több mint 11 ezer 300 hektáron végeztek a gazdálkodók. A vármegyében átlagosan 5,5 tonna/hektár termést vártak a gazdák, számításuk be is igazolódott. A szemek nedvességtartalma csak lassan csökken a megfelelő, 13-14 százalékra. A termés mennyiségét és minőségét érdemben befolyásoló betegségek és rovarkártételek, néhány lokális kivételtől eltekintve, nem voltak. Az árakat tekintve egyelőre nyitóajánlatokról tudunk beszélni, átvételi helytől és minőségtől függően, az ár jelenleg 62 és 75 ezer forint/tonna közt alakul.

A rozs vetése idején hasonló időjárási körülmények voltak, mint az őszi árpánál, előbbiből mintegy 3500 hektáron vetettek a gazdák. A betakarítása csak július közepétől várható. Nagy szórást mutatva hektáronként 2 és 5 tonna közti hozamra számítanak a termelők, a vármegyei átlagtermést a szakemberek 2,8 tonna/hektár környékére „lövik be”. Rácz Imre szerint a tritikálé vármegyénk legfontosabb abraktakarmánya, az idei vetésterülete meghaladja a 9300 hektárt, a betakarítása július első hetében elkezdődött. A májusi időjárás érdemben kedvezett a kultúrának: eddig 1775 hektárról (a termőterület csupán húsz százaléka) 6335 tonnát vágtak le a gazdák, mégpedig 3,57 tonna/hektáros hozammal.

Az őszi káposztarepce értékelésével zárta betakarítási helyzetjelentését Rácz Imre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke elmondta, a repce idei termőterülete kevéssel meghaladta az 5 ezer 200 hektárt. A betakarítás gyakorlatilag befejeződött, a hozamok (az átlag 2,7 tonna/hektár) kissé elmaradnak a várakozásoktól, az átvételi árak 165 és180 ezer forint/tonna között mozognak.