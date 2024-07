Az exportőr kis- és középvállalkozások részvételét a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatja költségvetési forrásból.

A kiutazás célja, az általános üzleti kapcsolatok fejlesztése mellett, a két ország vállalkozói közötti együttműködési lehetőségek feltérképezése, valamint a csehországi üzleti környezet bemutatása

- tájékoztatott Párkányiné dr. Csurka Edina, a vármegyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára.

A delegáció látogatást tesz a FOR ARCH nemzetközi építőipari szakvásáron, de a tervek között szerepel egy üzleti rendezvény megszervezése is.

Miért érdemes részt venni?

ingyenes részvétel a szakmai és üzleti programokon

tájékozódási lehetőség Csehország üzleti környezetéről, a gazdasági együttműködési lehetőségekről

tárgyalás potenciális üzleti partnerekkel

vásárlátogatás a FOR ARCH nemzetközi építőipari szakvásáron

támogatott részvétel a megjelölt szektorokban tevékenykedő exportőr kis- és középvállalkozások számára

A FOR ARCH Csehország legnagyobb, évente megrendezésre kerülő építőipari szakvására, amely évről évre több száz kiállítót és több tízezer látogatót vonz. Fennállásának 34 éve alatt az építőipari szakemberek jól bevált találkozási pontja lett. A résztvevők az építőipar számos területével találkozhatnak, legyen szó az építkezések finanszírozásáról és megvalósításáról, kézműves megoldásokról és építőipari technológiákról, építőanyagokról, építőipari gépekről, építőszerkezetekről vagy akár építőipari berendezésekről. A szakvásáron vezető gyártók és beszállítók is részt vesznek. A FOR ARCH Prágában, a közép-európai üzleti élet fontos központjában elhelyezkedő fekvésének köszönhetően egyedülálló lehetőséget kínál a hazai és külföldi kiállítók számára, hogy szolgáltatásaikat és termékeiket egy nemzetközi verseny keretében mutassák be.

Kiemelt építőipari szektorok:

Építőelemek és anyagok Elektrotechnika és biztonság Fűtés Faépületek Medencék, szaunák és SPA