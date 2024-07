Engedélyek, minősítések

A szerdai előadások érintették a hivatalos növényvédelmi és permeteződrón-képzést is. Elhangzott, a NÉBIH által elfogadott képzéseken a pilóták megismeretik a drónos permetezéshez szükséges engedélyek, minősítések megszerzésének mikéntjét, emellett pedig egyedülálló gyakorlati tudással is gazdagodhatnak. Szó esett a drónnal készített multispektrális felmérésekről is, melyek segítenek a növény- és talajállapot pontos, precíz, célzott felmérésekor, hogy a gazdálkodó a permetszer kijuttatásakor csak ott avatkozzon be, ahol az valóban szükséges. A különféle méretű és teljesítményű drónok használatával megoldható a tápanyag-utánpótlás és a növényállomány-felmérés, a stresszállapot szintjének lemérése, a talajindex vagy a vegetációdiagnosztika elvégzése.