A hazai dohánytermelés Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében össz­pontosul. Az elmúlt évek átlagát tekintve csaknem 700 termelő mintegy 2800 hektáron 5000-6000 tonna dohányt termelt évente. Az ágazat a feldolgozásban dolgozókkal együtt, mintegy 10 000-12 000 fő részére biztosított megélhetést – hívta fel a figyelmet közleményében Nagy István agrárminiszter.

– Az Agrárminisztérium az idei év tavaszán 2,7 milliárd forint célzott támogatással járult hozzá az ágazatban működő gazdaságok eredményességéhez. Emellett természetesen az érintettek a hazai és uniós forrású egyéb agrártámogatási konstrukciókhoz is hozzáférnek. Így ők is jogosultak lehetnek különböző közvetlen támogatásokra vagy akár vidékfejlesztési forrásokra is.

– A tárca az elmúlt években arra törekedett, hogy kiszámítható segítséget nyújtson a dohánytermelőknek, ezzel is segítve a termelés és a szektor kapcsolódó foglalkoztatási képességének megőrzését – tette hozzá a tárcavezető.

Fokozott versenyképesség

Nagy István emlékeztetett: a tavaszi bázisfrissítés során kiosztották a 2018-as éven alapuló történelmi bázisjogosultságokat. Ez lehetőséget teremt arra, hogy hazai költségvetésből, az úgynevezett átmeneti nemzeti támogatások segítségével a korábbiakhoz képest nagyobb arányban juthassanak megfelelő forráshoz a valódi dohánytermelő tevékenységet folytató gazdák.

A hazai dohánytermés négyötödét felvásárló ULT Magyarország Kft. agronómiai igazgatója, Fekete Tibor lapunknak így értékelte a termesztés idei körülményeit:

– A dohánytermelőink a korábbi évek elmaradt sikerei után 2024-ben nagy elszántsággal alapozták meg a ter­mesztési évet. Annál is inkább, mivel az elmúlt 3-4 évben a felvásárlási árak megduplázódtak, ami a jelenlegi agrárgazdasági környezetben a dohány versenyképességét jelentősen fokozta.

– A korai tavaszodás mintegy két héttel előrehozta a vetéseket, és az ültetések már április utolsó hetében elkezdődtek. Kiváló ültetvényekkel rendelkeztünk, melyeket a termelőink „gondos gazda” módján műveltek. Egy igazán jó termés alapjaival rendelkeztünk.

– A júniusi bőséges csapadék­ellátottság nem indukálta a növények erőteljes gyökérnövekedését, mert folyamatos volt a nedvességellátottság a talaj felső termőrétegében. A kijuttatott tápanyag egy része a heves esőzések miatt kimosódott a talajból, és a heterogén felszínű táblákon jelentős mértékű vízállások alakultak ki. Ennek ellenére ekkor még bizakodóak voltunk a rekordtermés tekintetében, mert a kedvező csapadékellátottság pozitív hatásai kompenzálták az esetleges kieséseket. Egyes importfajtáknál jelentős peronoszpórafertőzés alakult ki, melynek a valós okait ma is elemezzük, mert a hazai nemesítésű fajtáinknál ez nem következett be. Szerencsés döntés volt részünkről, hogy importfajtákat csak indokolt esetben, limitált mennyiségben termesztünk.