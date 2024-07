A 9 óra 30 perckor kezdődő rendezvényen előadást tart majd többek között Kecskés Gábor, az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács elnöke, Elekes Gábor, a Biokultúra Hungária Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója és Vázsonyi László, a VulcanAgro Kft. cégvezetője, termékfejlesztője is.

- Ezúttal mintegy 2 hektáros vetésterületen, több, mint 30 burgonyafajtát állítottunk be a kísérleteinkbe - ismertette Augusztinyi András, az állomás fajtakísérleteinek vezetője. Hozzátette, együttműködtek többek között az ország legjelentősebb hazai nemesítőivel és vetőgumó forgalmazóival, úgy mint a keszthelyi MATE Agrárcsoport Kft.-vel, a kiskunhalasi Bács Gazda-Coop Zrt.-vel, valamint a fővárosi HZPC-vel.

Szántóföldi szemle

- A neves szakemberek előadásai után következik a már hagyományosnak számító szántóföldi szemle, az érdeklődők megtekinthetik, hogyan is teljesítettek a különféle fajták. A programot növényvédelmi drónbemutató is színesíteni fogja. A burgonya-nemesítők, fajtatulajdonosok mellett többek között a különféle input-anyagok, növényvédőszer-, illetve növénykondícionáló készítmények gyártói, forgalmazói is jelen lesznek a gyulatanyai rendezvényen. A cégek, a közreműködő szervezetek a rendezvény egész ideje alatt kiállítói standokon mutatják majd be a termékeiket és adnak tájékoztatást szolgáltatásaikról - mondta Augusztinyi András. Nádasi Zoltán