A Nyír-Chem Kft. 1999-es megalakulása óta a Dél-Nyírség és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyik meghatározó növényvédőszer és műtrágya kereskedőjévé vált. Családi vállalkozásból mára a környék egyik legjelentősebb szereplőjévé nőtte ki magát. Mindössze szűk negyedszázad elegendő volt, hogy a Nagykállótól nem messze található Balkány legnagyobb árbevételű cégévé is felnőjön, ezzel az évek során azonban nemcsak munkahelyeket teremtett, de a környék fejlődéséhez is érdemben hozzá tudott járulni.

Személyes kapcsolatok

A társaság fontosnak tartja, hogy a termelők számára mindig az optimális terméket javasolják, ami nem feltétlenül a legdrágábbat jelenti. – A huszonöt év alatt számunkra mindig is fontos volt, hogy személyes kapcsolatot ápoljunk a gazdákkal, valamint a környékbeliekkel is, megértsük az igényeiket és rendszerint tudjunk rá megoldást kínálni – mondta dr. Gerda Anikó növényorvos, a Nyír-Chem Kft. ügyvezetője. 2021-ben megnyitotta kapuit a vállalat 250 négyzetméter területű mezőgazdasági kisáruháza is Balkányban. Ennek köszönhetően már a kiskereskedelmi vásárlók számára is elérhetővé váltak a kertészeti és háztartási termékek. Így ma már nemcsak a nagyobb gazdálkodók, de akár a hobbikertészek is szakmai segítségre lelhetnek a környéken. Mindemellett a bio gazdálkodást is segítik, hiszen a nyírségi vállalat számára is igen fontos a fenntarthatóság. Ennek részeként olyan termékek használatát is szorgalmazzák, amelyek segítségével az ökológiai gazdálkodást, valamint a fenntarthatóbb gazdálkodást is elősegítik. – Manapság ez megkerülhetetlen téma. Nincs ez másként a mezőgazdaságban sem, amelynek fenntarthatóbb működését szolgáltatásainkkal és kínálatunkkal is igyekszünk támogatni. Ennek részeként például olyan termékek is megtalálhatóak nálunk, amelyek akár bio gazdaságokban is kiválóan segítik a termesztést – mondta a Nyír-Chem Kft. ügyvezetője.

Képzett munkatársak

A növénytermesztési munkafolyamatok során felmerülő kérdésekben a gazdák számára igazi szakértői gárda áll a rendelkezésre a nyírségi vállalatnál. Többek között növényvédő-, agrár- és kertészmérnök végzettséggel rendelkező szakemberek segítik a döntéshozatalokat, akik nemcsak az időjárást kísérik nap mint nap figyelemmel a jobb tanácsadás érdekében, hanem a mezőgazdasági innovációkat is. – Törekszünk a növényvédelem terén nemcsak megbízható, de naprakész partnerei is lenni a gazdáknak, annak érdekében, hogy a következő huszonöt évben is minket válasszanak. Ebből adódóan a legmodernebb technológiákat is folyamatosan figyelemmel kísérjük, alkalmazásukat pedig folyamatosan mérlegeljük. Példaként csupán, a térségben elsők között vezettünk be drón monitoring szolgáltatást, amellyel szintén támogatni tudjuk a gazdákat a legjobb terméshozam elérésében – tette hozzá dr. Gerda Anikó. A vállalkozásnál mindemellett kizárólag minőségi vetőmag, műtrágya és növényvédőszer kerül fel a termékpalettára, akár hagyományos, akár bio növénytermesztéshez szeretné azt a vásárló használni, ezzel is elősegítve, hogy magasabb terméseredményt és jobb termésbiztonságot érjen el.

Tudnivalók A Nyír-Chem Kft. Északkelet-Magyarország meghatározó mezőgazdasági inputanyag kereskedése. Ügyvezetője dr. Gerda Anikó növényorvos. Portfóliójukba beletartozik növényvédőszerek, műtrágyák, vetőmagok, valamint kertészeti termékek kis- és nagykereskedelme, amelyet talajtani és növényvédelmi szaktanácsadással kiegészítve kínálnak ügyfeleiknek