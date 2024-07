A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképe szerint az idén jó szezonra számítanak a termesztők, bőven jut a feldolgozóiparba és a fogyasztók asztalára is a friss csemegekukoricából.

Próbavágás a Bonduelle-nek

– Egy hathektáros földünkön Timár mellett ma kezdtük a betakarítást, az itt levágott kukoricát a nyírszőlősi Bonduelle-nek szállítjuk majd be. Egyelőre ez próbavágás, mert a francia tulajdonú cégnél is csak most tesztelik le a felújított gépeiket – mondta keddi megkeresésünkre Pásztor András, a csemegekukorica-termesztéssel és -kereskedelemmel is foglalkozó Timári Vetőmag és Szárító Kft. tulajdonosa.

A sokat látott gazdálkodótól megtudtuk, a nyíregyházi EKO-nak már egy hete dolgoznak, nekik Tiszavasváriban és Tiszalök környékén vágták a kukoricát. Pásztor András egyelőre a minőséggel elégedett, de hozzátette, ha marad ez a mostani száraz és forró időjárás, akkor keresztet vethetnek a jó minőségre. A timári vállalkozás tulajdonosa az árakkal viszont korántsem elégedett, mint mondta, a felvásárlási árszint egyelőre csupán a tavalyi szezon 55 százaléka körül mozog. Szerinte öntözni sem egyszerű, mert a vízjogi szabályozások sok esetben megkötik a kezüket.

– Volt egy háromhetes, özönvízszerű esőzés a térségben, a termés sok helyen kiázott, most meg itt a szárazság, vízhiány van – fogalmazott Pásztor András, majd az alacsony felvásárlási árakra visszatérve hozzátette: dolgozni azért dolgoznak, mert azt nem akarják, hogy üresen maradjanak a gyárak, de sokáig nem lehet mínuszosan gazdálkodni…

A friss piacra szánt terméket elsősorban kistermelők állítják elő, jellemzően 0,5-1 hektáros területeken. Annak érdekében, hogy minél előbb meg tudjanak jelenni a piacon a csemegekukoricával, néhány helyen fólia alatt is nevelik. Ennek köszönhetően az első szállítmányok már május végén, június elején megjelenhetnek a boltokban. Ezt követi a palántázott kukorica, amivel ma már egyre több gazdaságban foglalkoznak. A különböző termesztési módszerek alkalmazásának, illetve az ütemezett vetésnek köszönhetően a termelők május végétől október elejéig el tudják látni a hazai piacot friss csemegekukoricával. A hazai csemegekukorica-termesztés világszinten az élvonalban van, Kínával és az Amerikai Egyesült Államokkal vagyunk versenyben. Az EU-n belül Magyarországon van a legnagyobb csemegekukorica-termő terület. Hazánk klimatikus és talajadottságai kitűnőek a csemegekukorica-termeléshez, ami a magas termesztéstechnológiai színvonallal és a feldolgozóipar műszaki, technológiai szintjével együtt garantálja a jó hozamokat és a kiváló minőséget. Itthon közel 24 ezer hektáron foglalkoznak csemegekukorica-termesztéssel, a területek 90 százaléka öntözött. A termés jelentős részét a konzervipar dolgozza fel – tudtuk meg Rácz Imrétől, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnökétől.