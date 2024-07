Az idei nyár kezdete óta július második hete volt az első olyan időszak, amikor a hőséggel kifejezetten száraz idő párosult, ezzel az eddigi legkomolyabb és legveszélyesebb hőhullámot okozva - tájékoztatta portálunkat dr. Rácz Csaba, a Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa.

Elemzéséből kiderül: gyökeres fordulat nem állt be a kontinens nyomáselrendeződési képében, mindössze a Nyugat-Európa felett húzódó alacsony nyomású, hűvösebb zóna szorult kintebb, az óceán irányába, ezzel nagyobb teret hagyva a térségünk fölé tartó forró, afrikai eredetű légtömegeknek. A messze nyugton és északon vonuló ciklonok legyengült frontjai már csak súrolták hazánk északi tájait, és csupán átmenetileg növelték a záporok-zivatarok kialakulásának esélyét.

Kevés csapadék

A héten alig hullott említést érdemlő csapadék vármegyénk területén, általában teljesen szárazon maradtak a csapadékmérő edények, nyugaton-délnyugaton fordult elő 1-2mm egy-egy gyenge csapadéktömbből. Eső hiányában egyébként is borítékolható lett volna a tetemes vízveszteség talajainknál, a nagy meleg és az egyre szárazabb levegő hatására viszont 6-8 milliméterig emelkedett a potenciális párolgás napi rátája. Rövidre nyírt, egybefüggő gyepterületeken tehát 6-8 liter vizet veszíthetett a talaj naponta, nagyobb levélfelületű állományokban - mint a legtöbb kertészeti és kapás szántóföldi kultúránk – azonban akár a 10 litert is elérhette a napi párolgási veszteség minden egyes négyzetméteren.

A hét elején sokfelé volt még párás a levegő, ami inkább az emberi és állati szervezet számára nehezítette meg a kánikulai időszak átvészelését, majd valamelyest csökkent a fülledtség. A hét végére érkezett ismét kicsivel nedvesebb levegő, mely a csapadék esélyét alig, hőérzetünket annál inkább növelte. A hőmérséklet csúcsértéke a hét elején is közelítette már a klimatológiai értelemben vett forró nap alsó küszöbértékét, azaz a 35 °C-ot, ezt követően pedig általában 35 és 38 fok között állt be a napi maximum. Mindösszesen 3-5 forró nap kerülhetett be a klímanaplókba, de a fennmaradó napokat is legalább hőségnapként regisztrálhattuk.