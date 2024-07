A dolgozók nagy része azonban, mikor, ha nem nyáron, szeretne pihenni, ráadásul a gyermekes munkavállalóknak ilyenkor az iskolai szünet alatti gyerekfelügyeletet is meg kell valahogyan oldaniuk. "Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a tervezést mindenkinek időben el kell kezdeni, hiszen a legtöbb munkavállaló a nyári hónapokban veszi ki legszívesebben szabadságnapjainak nagy részét. A nyári szabadság esetében nagyon fontos tehát az ütemezés, hogy ezalatt az időszak alatt is gördülékeny maradjon a vállalaton belüli ügymenet, illetve a munkavégzés” – írja a hrmaster.hu oldal.

Nyári szabadság: a LEGO nyári napközit biztosít a dolgozók gyermekeinek

Fotó: MW-Archív

Nyári szabadság: okoz-e problémát?

Lapunk több vármegyei nagyfoglalkoztatót is megkérdezett arról, náluk okoz-e problémát, belső munkahelyi feszültséget a szabadságok kiadásának kérdése, s egyáltalán, hogyan is kezelik mindezt.

Karaffa Róbert, a mátészalkai Carl Zeiss Vision Hungary Kft. ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta, a szabadságok kiadása szempontjából a legfontosabb az előre tervezés.

– A mátészalkai üzemünk az év teljes szakában folyamatosan működik, így igaz ez a nyári időszakra is. A támogató és a fizikai dolgozók előre tervezetten veszik ki a szabadságukat, utóbbiak számára a legnagyobb kihívás a gyermekük elhelyezése az óvodai, iskolai szünetekben, de ezeket a szabadságokat is szintén előre meghatározzuk. Törvényileg szabályozott a hosszabb, egybefüggő szabadságok kivétele, és azok nyilatkoztatása. Az előbb említetteken felül a különleges munkakörben dolgozók egyeztetnek a közvetlen vezetőjükkel is. Igyekszünk a legrugalmasabb módon támogatni a pihenést, illetve az egyéb elfoglaltságokat – mondta Karaffa Róbert ügyvezető igazgató.

Adorján Zoltántól, a gumiipari termékek gyártásával foglalkozó nyíregyházi ContiTech Magyarország Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk: az idén júliusban és decemberben van, illetve lesz egy-egy leállásuk, de ezeket az időpontokat minden év elején megbeszélik a kollégákkal, akik így ehhez tudják igazítani a szabadságaikat.

– A leállások időpontját már év elején bejelentjük, így lehetőségük van a kollégáknak előre tervezni, ez mind a fizikai, mind pedig a szellemi munkakörökben dolgozókra is igaz. Így el tudjuk kerülni a szabadságolásokkal kapcsolatos konfliktusokat – fogalmazott Adorján Zoltán ügyvezető igazgató.