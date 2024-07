A korai szezonkezdetet követően a termelők általában megfelelő hozamokat értek el, a napégés jelentette a legfőbb kihívást, és eddig nem volt panasz a pulton tarthatóságra - számol be róla a fruitveb.hu internetes szakportál.

Kelet-Magyarországon az idei évben 30 százalékkal növekedett a termőfelület. Ez főleg a hibrid fajtákat érintette, tehát nem csak a gyengébb termelési módú terület növekedett, hanem a jó minőségű dinnyék mennyisége is. A szezon már elkezdődött, a profi termelők itt is már a békési szezon után elkezdenek szedni, de ez nyilván még nem jelentős mennyiség. Szabolcs-Szatmár-Beregben is jelentkezett a korai szezonkezdés, itt jellemzően augusztus 5-e körül szokott eljönni a csúcsidőszak, de idén már július végén meghatározó a szabolcsi dinnye mennyisége is. A dinnyefélék fogyasztás Európában csökkenést mutat, míg hazánkban stagnál (10 kilogramm/fő/év körül).