Az idén is megrendezik a ­Nébih Gyulatanyai Fajtakísérleti Állomásán az Országos és Nemzetközi Burgonya Tanácskozás, Fajta- és Növényvédelmi Technológiai Bemutatót, melynek időpontja július 30-a, kedd 9 óra 30 perc.

– Ezúttal mintegy 2 hektáros vetésterületen, több mint 30 burgonyafajtát állítottunk be a kísérleteinkbe. A neves szakemberek előadásai után következik a már hagyományosnak számító szántóföldi szemle, az érdeklődők megtekinthetik, hogyan is teljesítettek a különféle fajták. A programot növényvédelmi drónbemutató is színesíti – mondta Augusztinyi András, a fajtakísérleti állomás vezetője.