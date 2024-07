A Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa elmondta: a nyári napfordulót követően lassanként kezdenek rövidülni a nappalok, ám ez egyelőre szinte észrevehetetlen. Az év során ezekben a napokban delel a legmagasabban a Nap, a nappalok hossza pedig néhány perc híján 16 óra. A gyakran felhős, csapadékos idő miatt sokszor mégsem ilyenkor köszönt be az igazi kánikula, hanem néhány héttel később, amikor a csapadékhajlam csökkenésével nő a tényleges napfénytartam és a talaj hőtartaléka még tovább halmozódik.

Forró, szubtrópusi levegő

- Az elmúlt héten, bár legforróbb hónapunk kezdetét vette, eleinte mérsékleten meleg idő járta, sőt akadt egy-két hűvösebb napunk is, amikor a hőmérséklet csúcsértéke a vármegye keleti tájain még a 20 fokot sem érte el. Általában 28-33 Celsius fokig melegedett a levegő, főként az időszak végére, ahogyan az átmeneti lehűlést okozó hűvös légtömeg fokozatosan visszahúzódott térségünkből, a napi maximum helyenként megközelítette a 35 fokot. Forró napot így egyelőre nem regisztráltunk Szabolcs-Szatmárban, de mivel a forró, szubtrópusi levegő utánpótlása folyamatos, valamint a helyi hatások is lehetővé teszik, a következő napokban sorjázhatnak majd a 35 Celsius feletti értékek, sőt, a homokvidékeken már a 40 fokos tartományt veheti célba a hőmérők higanyszála. A hőség próbára teheti majd az emberi és állati szervezetet, de a forrósághoz nem szokott növényállományainkat éppúgy. Ilyenkor a párologtatás szélsőségesen magas, akár napi 8-10 milliméter lehet, melynek pótlása a gyökérzeten keresztül több növényfajunknál nehézkes, vagy egyenesen lehetetlen, még optimális talajnedvesség esetében is. Az átmeneti, relatív vízhiány okozta vízstressz ellen párásítással, árnyékolással, kis adagú, finom cseppméretű esőztető öntözéssel védekezhetünk az érzékeny kultúrákban, mielőtt a kezdeti, még visszafordítható lankadást komolyabb tünetek, hervadás, száradás váltanák. A közhiedelemmel ellentétben nem csupán nem okoz fiziológiai károsodást, perzselést, hősokkot az akár a tűző napon, nagy melegben végzett esőztető öntözés, hanem akár élet-, vagy legalábbis termésmentő lehet. A növények hőmérséklete nem állandó, a természetes csapadék, hirtelen jött záporok, zivatarok által előidézett gyors hőmérsékletcsökkenés sem viseli meg szervezetüket, a lombozat hűtése a forró időben kifejezetten kedvez életfolyamataiknak. Csökken az extrém magas párologtatás intenzitása, eközben hűl a levélfelület, mely elejét veszi a végzetes levélkárosodásnak. Jóllehet, a párás állományklíma a kórokozó gombáknak és baktériumoknak ugyancsak kedvez, ám ha az esti órákra leszáradhat az állomány, valamint a megfelelő növényvédelemről gondoskodunk, nincs valódi kockázata az esőszerű, hűsítő öntözésnek – sorolta a szakember.