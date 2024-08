Az idén a WAPA (World Apple and Pear Association, azaz az Alma és Körte Világszövetség) és a FruitVeB szervezésében Budapesten rendezték meg a WAPA Prognosfruit konferenciáját, melyen részt vett a FruitVeB elnöke, dr. Apáti Ferenc is. A csengeri származású szakember részletesen számolt be lapunknak a rangos szakmai egyeztetés részleteiről, külön kiemelve a nemzetközi illetve a hazai termés- és piaci kilátásokat.

Eszerint a WAPA hivatalos prognózisa szerint 2024-ben 10,2 millió tonnás almatermésre lehet számítani. A Prognosfruit konferencián elhangzottak szerint az idén mintegy 3,8-3,9 millió tonna lehet az ipari feldolgozásra kerülő alma mennyisége, illetve 6,4 millió tonna az étkezési alma volumene.

A nemzetközi piacok

Dr. Apáti Ferenc hozzátette, hogy a legjelentősebb almatermesztő országok közül Olaszországban és Franciaországban elfogadható-jó a termés, de Németországban mintegy 20 százalék a terméskiesés mértéke (200 ezer tonna), míg Lengyelországban 25 százalék (1 millió tonna). A magyar piaci lehetőségek és a hazai – elsősorban étkezési alma – árak szempontjából nagyon fontosak még a következők: Ausztriában 60-70 százalék a terméskiesés mértéke (90 ezer tonna a hiány), Csehországban 80-90 százalék (100 ezer tonna a hiány), vagyis ebben a két országban mintegy 200 ezer tonna alma hiányzik a piacról, ami a hazai étkezési almatermés duplája.

- A legnagyobb mértékben azonban a lengyelek gyenge termése fogja meghatározni az ipari és az étkezési alma szegmens piaci folyamatait is - emelte ki a FruitVeB elnöke.

A 2024-es hazai almatermés dr. Apáti Ferenc szerint jócskán alulmúlja a tavalyi 472 ezer tonnát: az idén mindössze 330 ezer tonna (plusz-mínusz 10 százalék) magasságában várható a szüretelhető mennyiség. A ténylegesen betakarítható mennyiséget a szüreti időszak időjárásának alakulása fogja meghatározni. A FruitVeB prognózisainak beválási tapasztalatai alapján elmondható, hogy 5 évből 3-4-szer a szezon elején prognosztizáltnál alacsonyabban alakul a tényleges termés, ami azzal van összefüggésben, hogy az időjárás gyakrabban alakul kedvezőtlenebbül, mintsem optimálisan. Jó esetben a 350 ezer tonnát is meghaladhatja az idei termés, míg rossz esetben nem fogja elérni a 300 ezer tonnát sem.