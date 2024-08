Az elvárások minél szélesebb körű megismerését részletes tájékoztatókkal segíti a Magyar Államkincstár, az Agrárminisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is - mondta portálunknak Rácz Imre. A tájékoztató első részében a Területi Monitoring Rendszer (TMR) célját, működését, a most induló vizsgálatok típusait mutatják be. Az Agrárminisztérium most kiadott tájékoztatójában bemutatják a július közepétől (zöldugar, zöldtrágya), valamint az augusztusban várható TMR vizsgálatok (gyomosság, túllegeltetés, öntözés, nádaratás, nem termelő tájképi elemek ellenőrzése) lényegét, s újból felhívják a figyelmet a gazdálkodói visszajelzés fontosságára a helyszíni ellenőrzés megelőzése érdekében. Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke hozzátette, az idén, szemben a tavalyival, a TMR egy adott eltérés érzékelését követően csak egyetlen jelzést ad az év során a kedvezményezett gazdálkodónak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hivatalos honlapján is megjelent TMR tájékoztató cikk itt tekinthető meg: https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/107359-megkezdodott-az-egyeztetes-a-kedvezmenyezettekkel-a-teruleti-monitoring-rendszer-altal-eszlelt-potencialis-meg-nem-felelesekrol