A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász-hálózata országosan mintegy ezer ügyfélszolgálati ponttal működik, az idei bővítéssel 700-ra nőtt a falugazdászok létszáma. A kibővített hálózatnak köszönhetően a falugazdászok az eddigieken felül további ügykörökben is segítséget nyújtanak a gazdáknak.

Támogatáshoz jutás

Legfontosabb feladatuk továbbra is a gazdálkodók támogatáshoz jutásának segítése, az elmúlt 10 évben több mint 1500 milliárd forint támogatás lehívásában működtek közre. A falugazdász-hálózat 1994-ben alakult meg Magyarországon, így éppen három évtizede állnak a hazai gazdálkodók rendelkezésére a falugazdászok. A cégénydányádi Károly László a hálózat indulása óta a rendszer része: harminc esztendeje jelentkezett falugazdásznak, a pozíció betöltéséhez már akkoriban is felvételizni kellett. A Bessenyei György Tanárképző Főiskolán előbb egy írásbeli feladatsoron, majd egy személyes elbeszélgetésen kellett túlesniük a jelentkezőknek. A falugazdászi munkakör megkövetelt egy felsőfokú szakirányú végzettséget is, de ő már akkor, harminchárom évesen rendelkezett növénytermesztési üzemmérnöki és növényvédelmi szakmérnöki végzettséggel.

– Az elmúlt három évtizedben sokat változott a munkánk. A kezdetek kezdetén elég volt csupán egy A4-es papír és egy toll, arra felírtunk minden szükséges adatot, majd a gazda ideadta nekünk a számlát, és már kapta is a támogatást. A technika és az informatika térnyerésével azonban minden megváltozott. Manapság már szinte nincs is szükségünk papírra, viszont minden adatot számítógépen rögzítünk. Ma már a gazdáknak is elektronikusan kell beadniuk az egységes kérelmeket, illetve a támogatási igényeket, kárbejelentést, online kell vezetniük a gazdálkodási naplót. Természetesen megértjük, hogy nincs mindenkinek affinitása a számítógépekhez, a laptopokhoz, nekik mindenben igyekszünk segíteni – mondta lapunknak Károly László, aki bár már túl van a hatvanon, elboldogul az online világban. Néha ugyan, mikor a rendszereiken van valami újítás, fejlesztés, azért igénybe veszi fiatalabb kollégái segítségét.