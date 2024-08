Átmenetileg felfrissült a levegő a július 22-28-a közötti héten, a forróságnak vége szakadt és némiképp csökkent a légnedvesség, vele a fülledtség is. Azzal azonban, hogy nőtt a levegő „páraéhsége” megugrott a növénykultúrák potenciális párologtatóképessége, másszóval az adott állomány vízvesztesége - tájékoztatta portálunkat dr. Rácz Csaba.

A Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa szerint a hét vége táján akár 8-9 milliméteres napi párolgási rátát is mérhettünk a nagyobb lombtömegű kukorica, répa, napraforgó, illetve egyes kertészeti állományokban. Legeltetett, kaszált gyepeken ez az érték 6-7 milliméter között állt be, mely minden egyes négyzetméteren napi 6-7 liternek megfelelő vízfogyást jelentett.

A talajok felső, művelt rétegében vármegyénk legkeletibb, illetve délnyugati tájain tapasztalhatóak kifejezetten száraz viszonyok, arrafelé a növények által hasznosítható vízkészlet legfeljebb 30-40 százaléka áll csupán rendelkezésre. A középső vidékeken 50-80 százalékos a telítettség, az 1 méter mélységű szelvényben pedig 90 és 140 milliméter közötti az összesített nedvességdeficit.

Kevés eső esett

Dr. Rácz Csaba hozzátette, számottevő csapadék a héten csak kis területen, leginkább északon-északnyugaton fordult elő, de ott sem érte el az 5 millimétert a heti összeg. Legalább mérsékelt fokozatú aszály vármegyénknek csupán kisebb hányadán jellemző, az évszakhoz képest jó vízellátottság ellenére azonban másutt is megviselte a növényállományokat a korábbi forróság. Az elmúlt héten már jelentősen csökkent a felmelegedés mértéke, a csúcsértékek 30-32 fok közé estek vissza, egy-két napon pedig csak 25-28 fokig emelkedett a hőmérséklet. Hűvösebbek, frissítőbbek lettek a hajnalok, többnyire 13 és 18 Celsius fok között állt be a napi minimum, a szárazabb légtömeg nyugalomba jutásakor, szombaton hajnalban néhol 10 fok alatti értékek is előfordultak. A hét legvégétől újabb, ezúttal meglehetősen gyors lefutású hőhullám indult, vasárnap helyenként forró napot regisztrálhattunk 35 Celsius feletti maximumhőmérséklettel, miközben a párolgást tovább fokozta – hőérzetünket pedig némiképp javította – a megerősödő délies szél.