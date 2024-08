Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei elnöke volt szerkesztőségünk legutóbbi podcastvendége. A nyár végéhez közeledve több aktuális agrártémát is érintettünk a beszélgetés során. Szóba került a közelmúltban befejeződött betakarítás, a tizennegyedik életévébe lépő "Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem" program, és természetesen "Szabolcs aranya", az alma is, hisz augusztus elején elkezdődöt a szüret, ahogy a vármegyei feldolgozóüzemek is beindultak. Rácz Imre elmondta, a léalma felvásárlási ára az előző évekhez képest kedvezőbben alakulhat, Lengyelországban a tavaszi fagyok miatt jelentős ugyanis a terméskiesés.